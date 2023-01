Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024

Milano Moda Uomo: feste e eventi da non perdere alla Fashion Week Agenda alla mano: tutti gli eventi, le mostre, i dj set e i cocktail party della Settimana della Moda di Milano, in programma dal dal 13 al 17 gennaio 2023.

A cura di Beatrice Manca

Non solo sfilate e presentazioni: la Settimana della Moda Uomo è iniziata e Milano si anima di feste, mostre, eventi e dj set. Se cercate ispirazione per il weekend, prendete l'agenda e continuate a leggere: dagli after party delle case di moda ai vernissage, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco gli eventi da non perdere venerdì, sabato 14 e domenica 15 gennaio.

I party di venerdì 13 gennaio a Milano

Il weekend si apre ufficialmente con il compleanno di Colmar, che festeggia un secolo di storia con la collezione Colmar R-evolution creata dal designer Yosuke Aizawa. Dopo un cocktail party alle Torre Branca in via Luigi Camoens 2, si prosegue il giorno successivo con un evento aperto al pubblico nella giornata di sabato 14. In alternativa c'è anche l'after party di Dsquared2: appuntamento (su invito) dopo la sfilata, dalle 21:30 in poi, in via Perin del Vaga 2.

Le feste di sabato 14 gennaio

Sabato 14 gennaio Marni presenta la sua prima collaborazione con Carhatt Wip: dalle 20:30 in poi la capsule collection estiva verrà svelata accompagnata da una jam session in via Montenapoleone 26. L'evento è solo su invito. Dalle 22, invece, l'appuntamento è al Superstudio Maxi (Via Moncucco 35) per l'afterparty di Plein Sport, con dj set e performance speciali. PT Torino ospita un party all'ex Scalo Farini, dalle 9 fino a notte fond, con la musica di Mano Le Tough, Yas Reven e Z.i.p.p.o. Da segnare in agenda anche l'afterparty del brand JordanLuca, al Salome (via Valenza 2). Si balla fino a notte fonda con la musica di Herrensauna.

I dj set di domenica 15 gennaio

Party e feste proseguono anche domenica sera, con l'after party di JW Anderson al Super Club, in via Tortona 27, dalle 21 in poi (ma solo su invito). A Palazzo Mezzanotte invece si balla con il dj set di Mace Milano, in un party privato per il lancio della collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Lardini.

Gli eventi e le mostre della Settimana della Moda

La Settimana della Moda è anche un'occasione da non perdere per visitare mostre e retrospettive. Da non perdere l'inaugurazione della mostra "Ossie Clark e Celia Birtwell, Fashion and Prints 1965-1974" alla Fondazione Sozzani, in Corso Como 10. Il vernissage è aperto al pubblico dalle 15 alle 20.