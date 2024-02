Sangiovanni a Sanremo 2024: quanto valgono i gioielli del cantante Il cantante ha presentato Loredana Bertè nel corso della seconda serata del Festival ed è salito sul palco sfoggiando un look total black arricchito da collane e bracciali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Sangiovanni e Loredana Berté

Sangiovanni presenta Loredana Bertè durante la seconda serata del Festival di Sanremo. Quest'anno Amadeus ha voluto far esibire tutti i cantanti in gara la prima sera per poi dividerli nelle due successive, facendoli annunciare dagli artisti che non cantano. Così l'ex concorrente di Amici, che compete con il brano Finiscimi, dedicato alla sua ex fidanzata Giulia Stabile, ha avuto l'onore di introdurre sul palco la regina del rock italiano. All'Ariston Sangiovanni ha sfoggiato un look oversize firmato GCDS, indossando una felpa con cappuccio e pantaloni cargo, tutto rigorosamente nero. Ad illuminare l'outfit i gioielli Tiffany&Co.

I gioielli di Sangiovanni: quanto costano

Il cantante ha voluto puntare tutto sugli accessori. Se l'outfit è rimasto sobrio puntando su un look monocromo a illuminare il total black ci hanno pensato i gioielli Tiffany&Co da 70mila euro. In un'anticipazione a Fanpage.it le stylist dell'artista hanno raccontato: "Quest'anno ci sarà molto più nero e rispetto al passato non ci sarà color block, il nuovo stile è più pulito. Se parli di Sangiovanni ti ricordi del rosa mentre ora nel nostro progetto abbiamo deciso di prendere una strada totalmente diversa. Non ci sarà smalto e non ci saranno troppi colori, se non durante la finale".

Sangiovanni in GCDS

Niente smalto e colori accesi, quindi, ma catene e anelli. Sangiovanni sale sul palco indossando una collana a catena in oro 18 carati dal valore di 57mila euro, un modello della collezione HardWear, ispirata allo stile urban newyorkese. Della stessa linea anche il bracciale da 6300 euro, mentre l'anello Lock in oro rosa, bianco e diamanti incastonati ispirato a un lucchetto, simbolo degli archivi Tiffany, un pezzo da 5800 euro.