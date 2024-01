Sabrina Ferilli a Colpo di Luna con Virginia Raffaele: torna in tv con l’abito a fiori da 2mila euro Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Colpo di Luna, il one woman show di Virginia Raffaele. Tra gli ospiti speciali c’era anche Sabrina Ferilli, che si è esibita con la “padrona di casa” sfoggiando un elegante tubino a fiori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si è chiusa la prima edizione di Colpo di Luna, il one woman show di Rai 1 che ha segnato il ritorno in tv di Virginia Raffaele. Tra imitazioni inedite, coreografie spettacolari e scenografie curate nei minimi dettagli, il programma ha riportato gli spettatori "indietro nel tempo", facendogli rivivere i meravigliosi anni '60 con i loro leggendari varietà. Sebbene la protagonista indiscussa fosse la "padrona di casa" con le sue trasformazioni e i suoi look all'insegna del glamour, a farle compagnia sul palco in ogni puntata ci sono stati diversi ospiti speciali. Ieri, ad esempio, è stato il turno di Sabrina Ferilli, che ha dato prova di grande ironia tra sketch e performance "di coppia". In quanti hanno notato l'abito indossato dalla showgirl? Ecco chi lo ha firmato e il suo prezzo.

Chi ha firmato il tubino floreale di Sabrina Ferilli

Se Virginia Raffaele ha reso omaggio agli anni '60 con il look scelto per l'ultima puntata di Colpo di Luna, Sabrina Ferilli ha preferito un outfit che esaltasse al massimo sia il suo animo ironico che la sua innata sensualità. L'avevamo lasciata con una gonna tigrata super scintillante a C'è Posta per Te, l'abbiamo ritrovata ieri sul palco di Rai 1 in versione floreale.

Sabrina Ferilli in Antonio Marras

Si è affidata alla Maison Antonio Marras, sfoggiando un tubino fasciante e smanicato a fondo nero ma decorato all-over con motivo jacquard a fiori rossi. Il modello si chiama Sardus I ed è stato pensato per rendere la silhouette sofisticata e femminile. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduto a 2.290 euro.

Abito Sardus I di Antonio Marras

Sabrina Ferilli, icona di bellezza a 59 anni

Per completare il look red&black Sabrina Ferilli non ha rinunciato agli immancabili tacchi a spillo, anzi, ha esaltato la silhouette con un paio di classiche pumps nere. Niente collant, ha preferito lasciare le gambe nude, mentre per quanto riguarda i capelli ha optato per una piega leggermente ondulata ma dall'effetto naturale. Poco prima di salire sul palco ha rivelato il look sul suo profilo social, scherzando con una didascalia ironica, ovvero: “Colpo di Luna ma non colpi di testa”. Insomma, l'attrice potrà anche aver raggiunto i 59 anni ma non ha perso la bellezza, la simpatia e la sensualità che da sempre la contraddistinguono. Quand'è che la rivedremo ancora una volta in tv?