Virginia Raffaele a Colpo di Luna in versione anni '60: chiude lo show con tubino e stivali bianchi Ieri sera Virginia Raffaele ha chiuso il suo one woman show di Rai 1 intitolato Colpo di Luna. Per quale motivo nell'ultima puntata ha ricordato gli anni '60 con tubino nero e stivali bianchi?

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andato in onda l'ultimo appuntamento con Colpo di Luna, il one woman show di Rai 1 che ha segnato il gran ritorno in tv di Virginia Raffaele. Tra inedite maschere ispirate a personaggi famosi, performance incredibili e continui rimandi al mondo del luna park, l'attrice ha dato prova di essere tra le artiste più versatili e talentuose del mondo dello spettacolo italiano. In ogni puntata, inoltre, non ha mai rinunciato al glamour, anzi, con lo styling di Susanna Ausoni ha seguito un preciso percorso di stile ispirato agli storici show degli anni '60, da Canzonissima a Mille Luci di Mina, fondendo vintage e moderno in modo super fashion.

Lo stile di Virginia Raffaele a Colpo di Luna

Virginia Raffaele è una vera e propria diva e lo ha dimostrato sul palco di Colpo di Luna non solo con le sue imitazioni ma anche con i look sfoggiati settimana dopo settimana (tutti firmati Versace).

Virginia Raffaele nell'ultima puntata di Colpo di Luna

L'inedita esperienza in tv è partita con un minidress vintage, un prezioso modello in verde lime "preso in prestito" dal guardaroba di Tiziana Fausti dell'archivio di Gianni Versace, ed è poi continuata in rosa confetto con un abito corto con dettaglio cut-out sulla scollatura della collezione P/E 2024 della Maison. È stato però ieri sera che l'attrice ha dato il meglio di lei in fatto di stile: con un adorabile outfit black&white ha reso omaggio alla perfezione agli anni '60, epoca celebrata sia dal mood che dalla scenografia del suo show.

Virginia Raffaele in Versace

Perché Virginia Raffaele ha reso omaggio agli anni '60

Per chiudere col botto lo show Colpo di Luna Virginia Raffaele si è ancora una volta affidata alla Maison Versace: sul palco ha indossato un mini tubino total black della collezione P/E 2024, un modello "a sacchetto" che cade morbido lungo la silhouette, arricchito semplicemente da alcuni dettagli metallici sul girocollo.

Virginia Raffaele con un total look di Versace

Per completare il tutto ha scelto degli scintillanti gioielli firmati Crivelli, anche se a fare la differenza sono state le scarpe. L'attrice è tornata negli anni '60 con un paio di stivali bianchi spuntati sul davanti, con un fiocco gioiello sulla punta e il tacco medio e quadrato a contrasto. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e gambe in vista: Virginia Raffaele è una vera e propria diva contemporanea.