Virginia Raffaele è la diva di Colpo di Luna, la stylist: "Come sono nati i look dello show" Virginia Raffaele è tornata in tv con Colpo di Luna, un one woman show che per tre settimane va in onda su Rai 1 il venerdì sera. Come sono nati i suoi look da palcoscenico? A Fanpage.it abbiamo intervistato la stylist Susanna Ausoni: ecco cosa ha rivelato.

Virginia Raffaele è tornata in tv con un attesissimo one woman show: si intitola Colpo di Luna e va in onda su Rai Uno ogni venerdì in prima serata a partire dal 12 gennaio 2024. Comicità, bellezza, leggerezza, eleganza: per tre settimane l'attrice porterà sul palco del Teatro 5 di Cinecittà i suoi mille colori e le sue mille maschere, alcune nuove, altre rispolverate dal passato, dando vita a un divertente varietà ispirato allo storico programma Rai Teatro 10. Si tratta di una fusione di antico e moderno, il tutto senza dimenticare dei rimandi al luna park, luogo in cui Virginia è cresciuta sia umanamente che professionalmente, imparando a leggere la vita attraverso il mood delle giostre: vive in equilibrio sul tagadà, persa nella casa degli specchi, con le vertigini sulla ruota panoramica o con le dita appiccicate dallo zucchero filato. Come sono nati i look per questa inedita esperienza? A Fanpage.it lo abbiamo chiesto alla stylist Susanna Ausoni: ecco cosa ci ha rivelato.

Cosa indosserà Virginia Raffaele nelle puntate finali di Colpo di Luna

Susanna Ausoni è una delle stylist più amate dalle star della tv italiana e ormai da tempo segue Virginia Raffaele durante i suoi impegni professionali. È stata proprio lei a curare l'armadio dell'attrice per l'esperienza con il one woman show di Rai 1, stando bene attenta a mixare alla perfezione la sua innata eleganza con la sua travolgente simpatia ma senza rinunciare a un tocco di glamour. Ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato del look vintage verde lime del debutto e ha dato qualche piccola anticipazione sui due appuntamenti finali. Le sue parole sono state: "Vesto Virginia Raffaele da parecchi anni, in questo caso ne ho curato lo styling. Per la prima puntata abbiamo utilizzato questo look particolare del guardaroba di Tiziana Fausti dell'archivio di Gianni Versace, mentre le ultime due puntate saranno in collezione Versace, una Spring/Summer, quindi non più vintage".

Virginia Raffaele in vintage Versace

Come sono nati i look del one woman show di Virginia Raffaele

Susanna Ausoni lavora sempre a stretto contatto con i talenti che veste ma in quanti sanno come sono nati i look pensati per Virginia Raffaele a Colpo di Luna? Come lei stessa ci ha spiegato, innanzitutto ha "slegato" lo stile dell'attrice dai personaggi che interpreta sul palco: "Virginia Raffaele è Virginia Raffaele" e non c'è nulla che riporta alle sue maschere negli abiti che indossa, è di per sé un talento al di là di chi interpreta. La stylist ha poi spiegato di aver avuto una precisa intuizione per il one woman show in questione: "Le ho fatto io questa proposta di Versace perché il mood che tutto lo show ha è anni '60 come Canzonissima, come Mille Luci di Mina, secondo me la collezione di Versace è quella che meglio si sarebbe adattata alla scenografia e al contesto".

Virginia Raffaele

Cantanti Vs. presentatori: cosa cambia nello styling?

Curare lo stile di un artista sul palco richiede delle regole ben precise ma diverse a seconda del personaggio che si sta seguendo. Abbiamo chiesto a Susanna Ausoni di fare una distinzione tra lo styling pensato per i cantanti e quello pensato per i presentatori e la sua risposta è stata chiara: "C'è differenza perché la conduzione ha dei suoi parametri, bisogna dare vita a un racconto equilibrato, un conduttore non può mai essere eccessivo, è una persona che accoglie, che si presenta nelle case degli italiani. Le performance dei cantanti sono differenti, loro in quel momento sono le figure centrali ma non hanno dei ruoli precisi nei programmi". Quali sono i suoi segreti per creare un percorso di stile glamour e sofisticato per un conduttore televisivo? Susanna ha dichiarato: "Cerco di vestire le persone che si presentano nelle case degli italiani con eleganza, non mi piace vestire i presentatori in maniera troppo loud, troppo gridata, ci deve essere sempre una chiave di coerenza rispetto al programma, alla scenografia, alla direzione creativa e soprattutto rispetto alla personalità di chi sto vestendo".

La prima puntata di Colpo di Luna