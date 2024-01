Virginia Raffaele in Colpo di Luna celebra la moda italiana con gli abiti vintage di Gianni Versace La conduttrice torna in televisione alla conduzione di un nuovo programma affiancata da Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Per il suo debutto sceglie un abito verde d’archivio firmato dalla Maison della Medusa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Francesco Arca e Virginia Raffaele in Colpo di Luna (Instagram @rai1official)

È andata in onda ieri sera la prima puntata del programma condotto da Virginia Raffaele. Su Rai 1, per tre venerdì si seguito, la performer andrà in onda con Colpo di Luna, uno show in cui verrà affiancata da importanti nomi del mondo dello spettacolo, tra cui esponenti della televisione italiana come Carlo Conti, Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli), l'attore Francesco Arca e il cantante Gigi D'Alessio. Uno show che riprende dell’atmosfera della tradizione del varietà ispirandosi in particolare allo storico programma Rai Teatro 10.

Gigi D'Alessio e Virginia Raffaele (Instagram @virginiaraffaele)

Ospiti fissi della serata di ieri anche Pietro Castellito, Gigi Marzullo, Giorgio Quarzo Guarasco, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli. Tra le guest star anche Stefano Accorsi e Fabio De Luigi, che hanno recentemente debuttato al cinema recitando fianco a fianco in 50 chilometri all'ora, un film che omaggia i paesaggi romagnoli. Tante le novità, tra cui un'immaginaria intervista di Carlo Conti a Patty Pravo, un duetto con Gianni Morandi e diverse performance canore con Gigi D'Alessio. Virginia Raffaele torna in televisione portandosi dietro un bagaglio arricchito dalle esperienze degli ultimi anni.

Il look di Virginia Raffaele per il suo debutto

La conduttrice per la serata inaugurale ha indossato un mini dress in seta verde lime caratterizzato da ricami in pizzo. Un abito accollato e senza maniche proveniente da una collezione vintage di Gianni Versace (archivio Tiziana Fausti), abbinato a un paio di scarpe argentate dal tacco vertiginoso firmate Gianvito Rossi. Un look dai richiami swing realizzato con lo styling di Susanna Ausoni, perfetto per le performance canore di Virginia Raffaele che torna a presentare le sue maschere.

Gianni Morandi e Virginia Raffaele (Instagram @virginiaraffaele)

L'omaggio a Gianni Versace

Il pezzo d'archivio sfoggiato da Virginia Raffaele è un omaggio alla moda italiana e a uno dei suoi più grandi stilisti: Gianni Versace. L'abito è la sintesi del lavoro d'indagine del celebre stilista, che è stato in grado di mixare la sua abilità sartoriale all'esperienza stilistica. Il designer di Reggio Calabria dà vita a un nuovo modo di concepire la moda, porta in passerella le tradizioni della sua regione e scardina le linee pulite e minimaliste che dominavano il fashion system; ridisegna i codici stilistici con quel suo stile barocco e accattivante, dominato da scollature e spacchi vertiginosi, e capace di creare accostamenti inaspettati.

Virginia Raffaele e Francesco Arca (Instagram @virginiaraffaele)

Il pizzo, emblema di sacralità ed eleganza diventa aggressive declinato in colori accesi, fluo, appariscenti. Non più sinonimo di purezza, Gianni Versace è stato capace di trasformare completamente questo tessuto che, grazie all'utilizzo del lamé al suo interno, appare brillante, metallizzato, seducente.