Sabrina Ferilli a C'è Posta per Te, maxi scollatura e gonna tigrata da 3mila euro per la seconda puntata

A cura di Giusy Dente

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi nella seconda puntata di C'è Posta Per te

Maria De Filippi è la regina del sabato sera col suo C'è Posta per Te, appuntamento fisso nei palinsesti Mediaset da ormai 23 anni. Tantissimi sono gli ospiti che in questo lungo arco di tempo hanno partecipato, regalando sorrisi, commuovendo e intrattenendo. Nella puntata del 20 gennaio la conduttrice ha richiamato una collega e amica, nonché compagna di avventura in Tu ì Que Vales: Sabrina Ferilli. Con l'attrice, nella seconda puntata dell'edizione 2024 del programma, anche un altro volto amatissimo della tv: Stefano De Martino.

Sabrina Ferilli C'è Posta Per Te

Sabrina Ferilli torna a C'è Posta per Te

Per Sabrina Ferilli non è la prima volta nello studio di C'è Posta per Te. È stata ospite diverse volte del people show, l'ultima nella puntata del 9 gennaio 2021. Era stata convocata da Maria De Filippi per fare una sorpresa a una coppia. Ora l'attrice torna nella seconda puntata della nuova edizione ancora per fare una sorpresa e portare una ventata del suo incontenibile entusiasmo al pubblico.

Sabrina Ferilli

La 59enne è un volto amatissimo, una donna apprezzata per la sua simpatia e la sua eleganza. Negli anni è rimasta fedele a uno stile molto femminile. Quello dell'attrice è un guardaroba composto principalmente di tubini, gonne a matita, bluse, corsetti, con una certa predilezione per le scollature e i tacchi vertiginosi.

Il look di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli non si smentisce nemmeno stavolta e a C'è Posta per Te punta su un look glamour e femminile, come sempre, che mette in luce tutta la sua sensualità ed eleganza. La scelta è caduta su una gonna a vita alta ricoperta di paillettes firmata Bottega Veneta, con spacco frontale e un effetto "graffiato" nero su base rosa, che costa 3000 euro.

Gonna Bottega Veneta

L'ha abbinata a un corsetto nero con ampia scollatura, a cui ha sovrapposto un top effetto rete a maniche lunghe, che lascia intravedere il top sottostante. Immancabili le scarpe col tacco, un paio di décolleté nere con cinturino alla caviglia.