Rumeysa Gelgi nei Guinness World Records come donna più alta del mondo: “Essere diversi non è male” Rumeysa Gelgi è la donna più alta del mondo secondo i Guinness World Records: “Essere diversi non è così male. Può farti ottenere cose che non avresti mai immaginato”.

Rumeysa Gelgi è entrata per la prima volta nei Guinness World Records a 18 anni, come adolescente più alta del mondo. Ora ha acquisito il titolo di donna vivente più alta del mondo. La 24enne turca deve la sua altezza straordinaria di 215,16 cm a una malattia rara, con cui ha imparato a convivere serenamente. Le misurazioni effettuate sul suo corpo le hanno conferito anche altri tre primati: dito, mani e schiena più lunghi su una donna vivente.

Chi è Rumeysa Gelgi

Rumeysa Gelgi è il primo caso di sindrome di Weaver in Turchia e il 27esimo in assoluto nella storia. La malattia rara, dovuta a una mutazione genetica, accelera la crescita e provoca anomalie, come una maturazione scheletrica fuori dalla norma e un precoce invecchiamento osseo. Alla 24enne ha già causato una grave scoliosi e al momento è sulla sedie a rotelle, riesce a percorrere solo brevi distanze aiutata da un deambulatore. Sa di attirare su di sé gli sguardi della gente. È abituata ad essere fissata con curiosità dagli estranei e durante l'infanzia non sono mancati episodi di bullismo.

Dalla sua parte, però, ha ricevuto sempre grande sostegno dalla famiglia, che l'ha aiutata anche ad affrontare i numerosi interventi chirurgici e le sessioni di fisioterapia. Oggi vive con serenità la sua condizione e ciò che comporta: "Essere diversi non è poi così male. Può farti ottenere cose che non avresti mai immaginato prima" ha detto nel suo video di presentazione. Craig Glenday, redattore capo del Guinness World Records, ha affermato che la presenza di Gelgi nel volume è un onore. La 24enne, infatti, è un esempio positivo e si batte molto per fare sensibilizzazione sulla sua malattia: "Il suo spirito indomabile e l'orgoglio di distinguersi dalla massa sono fonte di ispirazione".

Coincidenza vuole che anche l'uomo vivente più alto del mondo venga dalla Turchia. Si tratta du Sultan Kosen, alto ben 251 centimetri. Nel suo caso, l'incredibile altezza è dovuta a un tumore al cervello che ha colpito l'ipotalamo.