Cibo da Guinness: quanto costano le patatine più care al mondo e quanto misura la pizza più lunga Dalla ciliegia più pesante del mondo alla porzione più grande fish and chips: ecco i più strani e assurdi Guinness World Record 2023.





Come ogni anno, anche il 2023 ha il suo Guinness World Record. Il libro è ricco di curiosità, risponde ad alcune delle domande più strane e assurde: la donna più alta del mondo, l'uomo più tatuato, il più giovane campione di Tetris, la collezione più ampia di puzzle a rotazione. Molti quesiti riguardano il settore Food. Quanto costano le patatine fritte più care al mondo? E quanto misura di circonferenza la pizza più larga in commercio?

La storia del Guinness World Record

Il libro del Guinness World Record esiste dal 1955, quando è stato pubblicata la raccolta per la prima volta. L'idea appartiene a Hugh Beaver amministratore delegato delle omonime birrerie Guinness irlandesi: l'ispirazione gli venne osservando alcuni animali durante una battuta di caccia, quando si chiese quale fosse il più veloce. Si rese conto che curiosità come quella erano molto gettonate e ce ne erano tantissime altre riguardanti i più disparati settori, domande strane o assurde, che però meritavano una risposta.

A quelle domande lui ha dato un volto e una storia, raccogliendoli tutti in un volume che potesse soddisfare quelle curiosità. Nel tempo il Guinness World Record è cresciuto nel numero di pagine e non solo: all'edizione principale inglese se ne sono affiancate altre in ogni parte del mondo e si sono aggiunti anche un videogioco e una variante televisiva in 35 Paesi (quella italiana condotta da Gerry Scotti).

Record a tema Food: le patatine fritte più costose

Sareste disposti a pagare una porzione di patatine fritte 200 dollari (204 euro)? Tanto costa il piatto più caro al mondo, preparato nel ristorante newyorkese Serendipity 3. Si chiama Crème de la Crème Pommes Frites: e il nome è tutto un programma! Gli chef usano patate Chipperbec scottate in aceto di Champagne Dom Pérignon, accompagnate da salsa Mornay e condite con burro al tartufo, panna, formaggio Raclette tartufato, scaglie di tartufo nero italiano e persino un tocco di polvere d'oro alimentare. Oltre a essere lussuoso si spera sia anche appetitoso, visto il prezzo da capogiro, che è comunque valso l'ingresso nel Guinness World Record.

guinnessworldrecords.com

Kebab, pollo e pizza da record

Il record del kebab più grande del mondo va a Pafos (Cipro), dove è stata preparata una montagna di carne infilzata su spiedo da 4022 kg. E per gli amanti della pizza, sappiate che se volete quella più lunga del mondo dovete recarvi in California. Qui Pizzaovens ha battuto il record precedente di 1.853,88 m raggiunto a Napoli, in Italia. La loro pizza da record misura una lunghezza totale di 1.930,39 m. E che dire della pizza condita con ben 111 tipi diversi di formaggi sfornata da un pizzaiolo americano.

Ma a proposito di pozioni giganti: nel volume del 2023 è entrata anche la porzione più grande del mondo di fish and chips, tipico cibo britannico mai proposto in queste dimensioni. Il Resorts World di Birmingham, in Inghilterra, ha preparato un piatto da ben 54,99 kg: chissà in quanti ci hanno mangiato! E che dire della pepita di pollo più grande mai vista. Il nugget da record pesa ben 20 kg!

Un record tutto italiano

Spetta all'Italia il record della ciliegia più pesante del mondo: da ben 33,05 grammi. A coltivarla sono stati due agricoltori della provincia torinese, famosa proprio per la produzione di ciliegie. Alberto e Giuseppe Rosso (di Pecetto Torinese) sono entrati nel Guinness World Record col loro prodotto gigante.