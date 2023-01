Rumeysa Gelgi è la donna più alta del mondo: “Perché la mia vita è complicata” Si chiama Rumeysa Gelgi ha 26 anni ed è la donna più alta del mondo entrata nel Guinnes dei primati: soli 6 anni arrivava a 176 cm, mentre oggi ha raggiunto i 215 cm. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la sua vita è estremamente complicata.

A cura di Valeria Paglionico

Rumeysa Gelgi ha 26 anni, è cresciuta a Safranbolu, in Turchia, ed è diventata famosa per essere la donna più alta del mondo. A soli 6 anni arrivava a 176 cm, mentre oggi ha raggiunto i 215 cm, conquistando il podio nella classifica dei Guinnes World Records. Sebbene si tratti di un traguardo di tutto rispetto, la verità è che la vita di Rumeysa non è così semplice come si potrebbe pensare. Oltre a essersi sempre sentita diversa da tutti i suoi coetanei fin dall'infanzia, ha scoperto di essere così alta perché affetta da una rara condizione genetica chiamata sindrome di Weaver (che colpisce solo 50 persone al mondo.).

L'infanzia difficile di Rumeysa

"La mia infanzia non è stata facile. Sono stata istruita a casa per via delle mie condizioni fisiche e, fin da quando ho memoria, ho saputo di avere un aspetto diverso dalle altre persone. Mi sentivo come una bambina intrappolata nel corpo di un’adulta. Normalmente, le persone si aspettano che gli uomini siano più alti delle donne; questo rende le cose molto difficili per le donne alte e io lo trovo sconvolgente", sono queste alcune delle parole usate da Rumeysa in un articolo che lei stessa ha scritto per il quotidiano britannico Guardian. Nella vita da la sviluppatrice web ma purtroppo ha avuto poche possibilità di progredire professionalmente, visto che anche solo prendere un aereo per lei risulterebbe molto difficile. Ha una curvatura della colonna vertebrale, problemi articolari e muscolari, dunque non può rimanere ferma e seduta per più di due ore.

Rumeysa è la donna più alta del mondo

"Voglio realizzare tutti i miei sogni"

Lo scorso anno, però, una compagnia aerea l'ha aiutata a realizzare il suo sogno: ha posizionato una barella su sei posti, dandole la possibilità di rimanere sdraiata per tutto il volo. Anche fare shopping per Rumeysa risulta non poco difficile: gli abiti disponibili sul mercato, anche quelli in taglie forti, non le calzano alla perfezione, dunque è costretta a modificarli subito dopo l'acquisto.

Il primo volo di Rumeysa

Nonostante ciò, non si lascia sopraffare dalla tristezza, anzi, considera questo un modo per tenere in allenamento la sua creatività. Oggi vive in California e spera di diventare sempre più specializzata in campo tecnologico. Nel frattempo, inoltre, usa il titolo di donna più alta del mondo per aumentare la consapevolezza sulla sua condizione, l'obiettivo? Aiutare e incoraggiare le persone con condizioni fisiche a non avere paura di essere se stesse.