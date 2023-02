Rosa Chemical torna in tv dopo Sanremo: è una Iena in gonna e cravatta Rosa Chemical è tornato in tv dopo il Festival di Sanremo. Lo ha fatto ieri sera a Le Iene Show, sul cui palco, oltre a parlare del bacio con Fedez, ha anche sfoggiato un look “a tema”.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata de Le Iene Show, la prima dopo il Festival di Sanremo, e naturalmente si è dato spazio ad alcuni degli argomenti che hanno fatto più discutere sul palco dell'Ariston. L'ospite speciale della diretta è stato Rosa Chemical, tornato in tv dopo il bacio a Fedez di cui ancora oggi si parla. Per l'occasione, oltre a tenere un monologo su libertà, uguaglianza e amore senza divieti, ha anche sfidato a colpi di stile la padrona di casa Belén Rodriguez. Al motto di "Chi è la più bella principessa?", sui social ha rivelato in anteprima il suo outfit in pieno stile iena ma declinato con qualche dettaglio genderless, tratto distintivo del suo stile.

Il look di Rosa Chemical a Le Iene

Se Belén Rodriguez ha puntato tutto sulla sensualità con un top nero che le ha lasciato la spalla nuda, Rosa Chemical per la sua prima volta sul palco di Italia 1 ha preferito trasformarsi in iena. Ha indossato la classica camicia bianca con la cravatta, completando il tutto con una gonna a pieghe lunga fino al ginocchio. Anfibi di pelle che gli hanno coperto i polpacci, gli immancabili piercing scintillanti sul viso e un tocco di lucidalabbra sulla bocca: per la prima volta in tv dopo Sanremo il cantante non ha rinunciato al suo stile, portando un tocco libero e genderless nell'amatissima trasmissione di Italia 1.

Rosa Chemical in versione iena

Il monologo di Rosa Chemical a Le Iene

Come da tradizione per gli ospiti de Le Iene, anche Rosa Chemical ha tenuto un toccante monologo sul palco. Naturalmente è tornato a parlare della sua esperienza a Sanremo, spiegando di non averla considerata una provocazione ma un'opportunità per portare in tv un messaggio di libertà, uguaglianza e amore senza divieti. Non ha potuto fare a meno di parlare del bacio con Fedez, sottolineando la follia dei commenti ricevuti. In molti hanno parlato di consenso e di tradimento sul palco più famoso d'Italia, non capendo che in verità si trattava solo di uno scherzo tra amici. "Ci ripetono che siamo liberi per nascondere che, in realtà, tutta questa libertà non c’è. Almeno finché non te la prendi. E io me la sono presa": le parole finali di Rosa Chemical hanno dimostrato ancora una volta che il suo desiderio è semplicemente dire addio alle etichette e sentirsi libero di vivere come meglio crede.