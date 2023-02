Rosa Chemical cambia acconciatura: dopo Sanremo torna in tv coi boccoli Rosa Chemical ha detto addio ai capelli effetto bagnato sfoggiati a Sanremo: a Che Tempo Che Fa ha cambiato hair look stupendo con una cresta di boccoli.

Rosa Chemical in Canaku

L'esperienza sanremese ha dato notevole slancio alla carriera di Rosa Chemical, chiacchieratissimo protagonista dell'edizione della kermesse appena conclusa. Il rapper ora è pronto a esibirsi per i fan in una serie di concerti: le date del suo primo tour. La tappa milanese ha già registrato il sold-out. Il cantante, che è stato anche uno degli ospiti delle sfilate della Milano Fashion Week, è stato protagonista della scorsa puntata di Che Tempo Che Fa. Si è nuovamente esibito sulle note del tormentone Made in Italy e da bravo trasformista, ha stupito i fan con un nuovo look.

Rosa Chemical torna in tv

Per l'anagrafe è Manuel Franco Rocati, per i fan è Rosa Chemical. Il rapper l'anno scorso era salito sul palco dell'Ariston per accompagnare Tananai nella serata dei duetti. Quest'anno il pubblico del Festival di Sanremo lo ha ritrovato in veste di cantante in gara. Ha partecipato con una canzone-manifesto, un inno alla libertà oltre ogni stereotipo e ogni convenzione. Il testo gli è valso non poche polemiche, così come il twerking (con tanto di bacio finale a Fedez) nella serata conclusiva.

Nel corso della kermesse ha scelto degli outfit perfettamente allineati al suo animo audace e trasgressivo, look pensati proprio per dare ulteriore forza al messaggio. Lo stylist Simone Folli ha dato voce attraverso l'abbigliamento ai valori cantati dall'artista: l'amore, la libertà di espressione, il superamento degli stereotipi. "Il suo stile è sfaccettato, dinamico e in continua trasformazione", aveva detto a Fanpage.it l'esperto di immagine. E lo ha dimostrato ancora una volta a Che Tempo Che Fa.

Il nuovo hair look di Rosa Chemical

Rosa Chemical è stato ospite di Fabio Fazio nella trasmissione Che Tempo Che Fa. Qui il rapper ha cantato il successo sanremese Made in Italy e ha accennato all'ormai famoso bacio dato a Fedez, senza però voler nuovamente entrare in merito alla questione. Per l'occasione ha sfoggiato un look che nuovamente porta la firma di Simone Folli. L'artista ha indossato una creazione del brand Canaku, abbinata a calzature Sonora Boots. Non è sfuggito al pubblico il nuovo hair look dell'artista. A differenza di Sanremo, dove aveva optato per i capelli effetto bagnato ben tirati all'indietro, stavolta ha puntato su una chioma voluminosa e ben definita, con boccoli a mo' di cresta che ricadono sulla fronte. Mai uguale a se stesso e sempre aperto alla trasformazione, Rosa Chemical non è certo una persona monotona e abitudinaria: non ha paura del cambiamento e non teme di osare, giocando coi colpi di scena (e di look).