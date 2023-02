Rosa Chemical da Sanremo alla Milano Fashion Week: alle sfilate con la gonna a pieghe Archiviata l’esperienza sanremese, Rosa Chemical è stato ospite della Milano Fashion Week (alla sfilata di Moschino) con un look no gender.

A cura di Giusy Dente

Rosa Chemical in Moschino

La seconda giornata della Milano Fashion Week si è chiusa con gli show di Blumarine, GCDS e Moschino. Le Maison hanno portato in passerella le tendenze della prossima stagione fredda, mostrando la collezione Autunno/Inverno 2023-24. Quella di Moschino è una linea d'ispirazione punk anni Ottanta: i modelli hanno sfilato coi capelli acconciati in creste altissime, sfoggiando maxi gonne in tulle, cappotti di pelle, gioielli vistosi, dettagli scintillanti sugli abiti. Allo show ha preso parte anche Rosa Chemical.

Rosa Chemical tra moda e musica

Rosa Chemical con la sua personalità si è imposto sin dal primo giorno all'attenzione del pubblico del Festival di Sanremo. In realtà il cantante era già stato notato ben prima di salire sul palco dell'Ariston, perché Fratelli d’Italia aveva criticato la sua partecipazione alla gara canora, per via del brano portato in gara. Il 25enne alla fine si è classificato all'ottavo posto e la canzone Made in Italy è una delle più ascoltate. Anche il bacio con Fedez e il twerking, nella serata conclusiva della kermesse, sono stati oggetto di polemica.

Rosa Chemical in Moschino

Alla fine la procura di Imperia ha chiesto l'archiviazione dell'esposto presentato dall'associazione Pro Vita. Non sussiste reato di atti osceni. Oltre alla carriera musicale, Rosa Chemical è attivo anche nel settore fashion. In passato ha fatto da modello per Gucci, che lo ha voluto in squadra per il suo spirito libero, trasgressivo e anticonformista: è capace di andare al di là degli stereotipi e delle convenzioni sociali. Lo dimostra anche coi suoi look.

Rosa Chemical in Moschino

Rosa Chemical alla Milano Fashion Week

Rosa Chemical è stato ospite dello show di Moschino: nella seconda giornata dell'evento la Maison ha presentato la nuova collezione. Tra gli altri erano presenti anche Michele Morrone, Ashley Graham, Chiara Francini, Valentina Ferragni (vestita letteralmente "coi fiocchi"). Il rapper ha scelto un look color borgogna dalla testa ai piedi: un completo composto da giacca doppiopetto abbinata a camicia a righe con gonna drappeggiata lunga fino ai polpacci. Ha completato l'outfit con un paio di anfibi chunky dello stesso colore, con cravatta e borsa neri.

Rosa Chemical in Moschino

Rosa Chemical è un'icona dello stile gender fluid: make-up, unghie lunghe, smalto e gonne sono un must dei suoi look, che porta con grande disinvoltura e sicurezza. È convinto che non ci siano stereotipi da assecondare quando si tratta di abbigliamento, ma vada seguito unicamente il proprio sentire e il proprio gusto personale. Parlando a Fanpage.it degli outfit sanremesi, il suo stylist Simone Folli ha spiegato proprio che: "Lui è davvero così: quando sceglie di indossare una gonna lo fa perché lo fa sentire bene. Rosa è sempre se stesso, è libero da ogni tipo ti etichetta e lui porta con sé una serie di valori, come l'amore, la libertà di espressione e il superamento degli stereotipi".