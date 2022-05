Rihanna in bianco col maxi turbante: perché ha indossato il copricapo etnico Da qualche tempo a questa parte si parla spesso della gravidanza di Rihanna ma nelle ultime foto postate sui social ha evitato di mettere il pancione in mostra. La star ha posato in primo piano con un originale turbante maxi: perché lo ha indossato?

A cura di Valeria Paglionico

Rihanna è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato ASAP Rocky e non potrebbe essere più felice e raggiante. Lo dimostra con i suoi look premaman sensuali e glamour: è infatti fin dall'annuncio della gravidanza che ha cominciato a mettere il pancione in mostra e ad oggi, nonostante le forme siano ormai diventate "esplosive", continua a osare con crop top e abiti trasparenti. Nelle ultime foto postate su Instagram, però, non ha celebrato la maternità. Ad attirare le attenzioni dei fan è stato il suo maxi turbante dallo stile etnico: ecco per quale motivo lo ha indossato stravolgendo il suo stile.

Il look total white di Rihanna

Quale migliore occasione della primavera per seguire il trend del total white? È proprio quanto fatto da Rihanna nelle nuove foto realizzate per la campagna di Fenty Beauty, il brand di cosmetici che porta il suo nome del quale è proprietaria e testimonial. Ha indossato un top di maglia bianco firmato Thebe Magugu, un modello della collezione Alchemy Autunno/Inverno 2021-22 con il collo alto e una bralette staccabile che lascia le spalle scoperte. Per completare il tutto ha scelto un maxi turbante in tinta che ha contribuito a mettere in risalto il rossetto bordeaux scuro che ha delineato le labbra carnose.

Il look di Thebe Magugu, collezione F/W 2021

Rihanna ha reso omaggio all'Africa

Il motivo per cui Rihanna ha completato il look proprio con quel maxi turbante? Ha voluto celebrare il successo del suo brand Fenty Beauty, che è finalmente arrivato anche in Africa, paese in cui il copricapo non solo è iconico ma è anche un simbolo di identità e distinzione. A rivelare l'importante traguardo è stata l'imprenditrice in persona: nella didascalia che accompagna gli scatti "etnici" ha infatti spiegato che la sua collezione di cosmetici è sbarcata in Botswana, Ghana, Kenya, Namibia, Nigeria, Sud Africa, Zambia, Zimbabwe. Insomma, quello di Rihanna è stato un omaggio al folklore e alla tradizione dei paesi che l'hanno "accolta": avrebbe mai potuto avere un'idea più dolce e allo stesso tempo glamour?