Rihanna sempre più vicina al parto: mostra il pancione in lingerie e rete di cristalli Per sua la prima festa della mamma la popstar Rihanna ha sfoggiato un nude look di cristalli con culotte e reggiseno, completato dalla borsa di lusso.

A cura di Beatrice Manca

foto d’archivio

Cristalli, reggiseno a vista e culotte di seta: a ogni pubblica uscita i look premaman di Rihanna diventano più sensuali e glamour, rompendo ogni tabù sulla moda in gravidanza. La cantante e attrice delle Barbados aspetta il primo figlio dal rapper A$AP Rocky e la gravidanza si sta rapidamente avvicinando al termine. Per sua la prima festa della mamma la popstar ha sfoggiato un nude look di cristalli che lasciava in bella mostra il pancione, camminando disinvolta sui tacchi a spillo.

Rihanna, il look premaman con la lingerie a vista

Domenica 8 maggio Rihanna è stata paparazzata mentre si godeva un'uscita romantica con il fidanzato A$AP Rocky a Santa Monica: la coppia ha cenato da Giorgio Baldi e per l'occasione Rihanna ha sfoggiato un look scintillante, con top reggiseno e microgonna (che in realtà erano un paio di culotte in seta). Il pancione era semi coperto solo da una retina di cristalli che si ripeteva uguale sulla gonna. Si tratta di un look di Miu Miu direttamente dall'ultima sfilata, ma con la gonna opportunamente accorciata.

Rihanna ha poi indossato una giacca in pelliccia e un paio di sandali gioiello con il tacco a spillo e ha raccolto i capelli in una coda, con alcune ciocche libere sul viso. Il tocco finale? Il chocker di brillanti!

Miu Miu A/I 2022–23

Rihanna con l'it bag scintillante

Le fashion victim non hanno potuto fare a meno di notare che l'originale look premaman era completato da una delle borse di lusso più famose del momento, firmata Balenciaga. Si tratta della Hourglass bag, in una versione tempestata di cristalli argentati. Scintillante, sexy e griffata: Rihanna negli ultimi mesi di gravidanza sta veramente alzando la posta in gioco. C'è chi, in questo ultimo periodo, mormora già di un possibile matrimonio all'orizzonte: l'indizio sarebbe contenuto in un dettaglio dell'ultimo video del compagno ASAP Rocky. Intanto Rihanna si prepara a conoscere il suo bebé: la data del parto tra la fine di maggio e l'inizio di giugno, ma le sorprese in questi casi sono sempre dietro l'angolo!