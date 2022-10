Re Carlo “licenzia” Angela Kelly: la stylist della regina Elisabetta II non è più nello staff reale Ricordate Angela Kelly, la stylist personale della regina Elisabetta II? Ad oggi non fa più parte dello staff reale, il nuovo re Carlo III ha infatti deciso di licenziarla.

A cura di Valeria Paglionico

La morte della regina Elisabetta II non è stata solo uno shock per milioni di sudditi, ha anche rivoluzionato le dinamiche interne alla Royal Family. Il principe Carlo è diventato re col nome di Carlo III, Camilla è stata nominata regina consorte, mentre William e Kate sono saliti nella linea di successione, assumendo il titolo di Duchi del Galles. Ora che il periodo di lutto è ufficialmente finito, il nuovo sovrano sta davvero esercitando per la prima volta il suo importante ruolo. Cosa lo differenzia dalla mamma? Ha intenzione di snellire la monarchia e, a quanto pare, ha cominciato a mettere in atto questo suo proposito partendo dallo staff. La prima a essere "licenziata" è stata Angela Kelly, la nota stylist e confidente della compianta regina.

Angela Kelly e la profonda amicizia con la regina

Ricordate Angela Kelly? Era la stylist e la curatrice d'immagine della regina Elisabetta II, colei che si occupava della scelta dei look rock, colorati e simbolici che la sovrana sfoggiava in pubblico. La collaborazione era cominciata più di 30 anni fa: pur di diventare la sarta della monarca, Angela Kelly abbandonò la sua carriera di pilota della Women’s Royal Army Corps e si trasferì a corte. Passando molto tempo fianco a fianco, le due erano diventate anche amiche e confidenti e non sorprende che siano state insieme fino all'ultimo. L'intimità raggiunta con Lilibet, però, non è bastata per farla rimanere a Buckingham Palace: il nuovo re Carlo III l'ha infatti licenziata.

Angela Kelly alle sfilate di Londra con la regina Elisabetta II

Perché Carlo III ha licenziato Angela Kelly

Stando alle indiscrezioni trapelate dai tabloid britannici, pare che a re Carlo Angela Kelly non sia mai piaciuta perché influenzava troppo le scelte ufficiali della madre. Si dice addirittura che l'avesse soprannominata AK47 per la sua lingua tagliente. La decisione di allontanarla dalla Royal Family, dunque, non ha sorpreso i bene informati. La cosa che in pochi immaginavano è che il nuovo sovrano avrebbe dato il ben servito a diversi ex dipendenti di Elisabetta, basti pensare al fatto che solo uno di loro è rimasto a palazzo, ovvero Paul Whybrew, detto Tall Paul, il maggiordomo personale della defunta monarca. Quale sarà il futuro di Angela Kelly? Si "consolerà" con alcuni provvedimenti disposti dalla regina in persona: si trasferirà in una dimora storica di proprietà della corona e pubblicherà dei memoriali della defunta amica.