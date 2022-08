Chi veste Kate Middleton e Letizia di Spagna: le stylist reali dietro i look da favola Regine, duchesse e principesse oggi sono anche icone di stile: scopriamo chi c’è dietro gli abiti della regina Elisabetta e della famiglia reale.

A cura di Beatrice Manca

Il loro lavoro è su tutti i giornali, conosciuto, fotografato e commentato da migliaia di persone, ma i loro nomi sono quasi sempre sconosciuti. Parliamo delle royal stylist, le consulenti di immagini di principesse, duchesse e regine. Il loro ruolo è fondamentale: anche gli abiti hanno una loro diplomazia e un loro protocollo, quindi le scelte delle stylist possono essere strumenti per mandare messaggi o possono causare terribili scivoloni. Ecco le donne che vestono Kate Middleton, la regina Elisabetta, Letizia di Spagna e tutte le altre reali d'Europa.

Chi sceglie i vestiti della regina Elisabetta

La regina Elisabetta nel suo lunghissimo regno ha messo a punto un guardaroba "da lavoro" riconoscibilissimo: soprabiti colorati, cappellini, guanti bianchi e le stesse scarpe da oltre mezzo secolo. Nessuno quanto lei sa che niente, sotto la Corona, dev'essere lasciato al caso: ogni abito viene scelto pensando all'occasione d'uso, per mandare messaggi diplomatici o omaggiare i Paesi che visita. Per questo si è affidata a una lunga schiera di professionisti: il primo fu Norman Hartnell, che disegnò il vestito da sposa e l'abito dell'incoronazione della regina, seguito da Hardy Amies. L'ultima è anche la più famosa: Angela Kelly la "guardarobiera" personale della regina, incaricata di catalogare i vari outfit e controllare che nulla, spille incluse, sia fuori posto.

La regina Elisabetta in azzurro per il Giubileo

Kate Middleton ha una stylist di fiducia

Kate Middleton si è guadagnata il titolo di icona di stile della famiglia reale: il suo stile, semplice ed elegante, mescola l'alta moda inglese con capi low cost alla portata di tutte. Tra coat-dress e tailleur la duchessa non sbaglia mai un colpo: merito di Natasha Archer, la stylist che la segue perfino da prima del royal wedding. Il lungo servizio è stato "interrotto" solo durante la maternità, quando un'altra stylist ha aiutato Kate Middleton: Virginia Chadwyck-Healey, detta Ginnie, amica di lunga data di William e Kate.

Kate Middleton con il principe William

Le stylist che hanno trasformato Beatrice e Eugenia di York

Il caso più famoso, e forse più emblematico del potere delle stylist, riguarda le sorelle Beatrice e Eugenia di York, figlie del principe Andrea. Il ‘debutto' di stile reale fu un disastro: al matrimonio di William e Kate, nel 2011, si presentarono in rosa e celeste con stravaganti cappellini. La stampa le paragonò ingloriosamente alle sorellastre di Cenerentola e da lì decisero di affidarsi ad una professionista per la scelta dei look: negli anni si sono alternate Charlie Anderson, Mary Fellowes e le artistocratiche lady Emily Compton e Olivia Buckingham.

Eugenia e Beatrice di York

Chi sceglie i look di Letizia di Spagna

Non solo nel Regno Unito: quasi tutte le teste coronate d'Europa si affidano a consulenti di stile per i loro look. L'esempio più celebre, forse, è Letizia Ortiz: l'ex giornalista ha dovuto ricalibrare il proprio guardaroba per diventare la moglie del re di Spagna. Se oggi è l'icona che conosciamo, tra abiti da gran sera e dettagli rock e decisi, è anche merito di Eva Fernandez, stylist fidata che non ha reso la corona più democratica e glamour.