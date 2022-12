Re Carlo III si scatena sulla pista da ballo (ma sempre in giacca e cravatta): il video è virale Carlo III ha lasciato tutti di sasso unendosi alle danze tradizionali della comunità ebraica: anche con il completo gessato si dimostra un appassionato ballerino.

A cura di Beatrice Manca

Il ballerino che non ti aspetti: Carlo III si è "scatenato" sulla pista da ballo durante il suo ultimo appuntamento ufficiale della settimana. No, non stiamo parlando della celebre scena della breakdance della serie Netflix The Crown: è successo durante una visita alla comunità ebraica di Finchley Road, a Londra, alla vigilia della festa di Hanukkah. Il sovrano, noto per il suo aplomb british, si è divertito ballando insieme agli ospiti del centro. Ma sempre con l'eleganza che lo contraddistingue: completo gessato e cravatta rosa!

Re Carlo III con la cravatta rosa

Il nuovo re d'Inghilterra ha dovuto faticare per attirare le simpatie del grande pubblico, ma è innegabile il suo senso dello stile. Rigoroso, elegante e con un occhio all'ambiente, negli anni Carlo III ha perfezionato il guardaroba del gentiluomo moderno: pochi pezzi ben confezionati e un tocco di colore. Per la visita al centro religioso ha scelto un completo gessato blu notte (una fantasia tornata di gran moda) con giacca tre bottoni e camicia bianca. A ravvivare l'insieme un tocco da dandy: la cravatta rosa pallido, rigorosamente abbinata al fazzoletto nel taschino a pois blu.

Re Carlo III

Re Carlo e la passione per il ballo

Durante la visita al centro religioso, il re si è unito alla danza tradizionale, tenendo per mano i suoi compagni di ballo. Secondo il Guardian, una delle sue compagne di ballo era Eva Schloss, la sorella acquisita di Anna Frank, che oggi ha 93 anni. Il video, condiviso dagli account ufficiali della famiglia reale inglese, è diventato ben presto virale perché mostra un lato inaspettato del sovrano, più disinvolto e leggero. Ma in realtà Carlo III ha sempre amato ballare: durante i royal tour si unisce spesso alle danze tradizionali dei Paesi che visita. Il suo momento più famoso? Nel 1985 improvvisò alcuni passi di breakdance durante il corso Youth Meets Industry organizzato dalla sua fondazione benefica, The Prince Trust. Una scena che è stata ricreata anche nella serie tv The Crown (e che non smette mai di stupire).