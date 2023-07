Re Carlo III, perché per le vacanze estive dovrà pagare l’affitto al figlio William Carlo III avrebbe voluto passare l’estate in Galles in una delle sue più amate tenute reali ma purtroppo dovrà rinunciarci. Il motivo? William ha affittato il cottage come casa vacanze.

A cura di Valeria Paglionico

Da quando la regina Elisabetta II ha perso la vita nel settembre 2022 le dinamiche interne alla Royal Family sono state stravolte e non solo perché Carlo è diventato il nuovo re col nome di Carlo III. Camilla ha assunto il titolo di nuova sovrana (e non più semplicemente "consorte"), mentre William è salito al primo posto nella linea di successione al trono. È proprio da quando quest'ultimo è stato ufficialmente nominato principe del Galles che ha cominciato a imporre con più fermezza i suoi diritti e i suoi voleri. In quanti sanno, ad esempio, che ha iniziato a chiedere al padre il fitto? Ecco cosa sta accadendo a corte.

Qual è la tenuta amata da re Carlo

Dov'è che il re Carlo III aveva intenzione di trascorrere le vacanze estive? Per lui niente Balmoral come faceva Elisabetta II, stando alle indiscrezioni avrebbe preferito Llwynywermod, un adorabile cottage ai confini del Breacon Beacons National Park, in Galles. La residenza da lui stesso acquistata nel 2007 a 1,2 milioni di sterline è stata finemente ristrutturata dall'architetto Craig Hamilton, mentre l'arredamento è stato scelto da Annabel Elliot, la sorella di Camilla che nella vita fa l'interior designer. Conta tre camere da letto, un fienile, una sala da pranzo, ha una cisterna di acqua piovana per ridurre le spese e una caldaia a cippato che riscalda l'intera tenuta. Il punto forte? Un parco di 192 acri. Può ospitare 16 persone, dunque molte in meno rispetto a un palazzo reale tradizionale, ma nonostante ciò Carlo ci è molto legato.

Il bacio tra William e Carlo all’incoronazione

Quanto costa trascorrere una notte nel cottage reale

L'unico piccolo "inconveniente"? La proprietà è sempre stata nelle disponibilità di William che, non essendo mai stato interessato a trascorrere del tempo lì, l'avrebbe affittata come casa vacanze per tutta l'estate. Carlo, dunque, è stato costretto a rivedere i suoi piani per l'estate e la cosa lo avrebbe non poco seccato, anche perché ha dovuto portar via tutti gli oggetti personali dalla residenza gallese. Al momento è possibile affittarla solo a partire dal prossimo settembre al costo di 2.400 sterline a settimana. Se il re volesse continuare a utilizzarla, dunque, sarà costretto a pagare questa somma al figlio William (Che al momento non sembrerebbe voler concedere alcuno strappo alla regola).