Re Carlo III con il calzino bucato: come ha trasformato una figuraccia in un successo Durante una visita in una moschea un fotografo ha immortalato le calze del re dove campeggiava un bel buco: imbarazzo o virtù del risparmio?

Il 2023, per molti versi, sarà l'anno di re Carlo III: nel Regno Unito si lavora senza sosta in vista dell'incoronazione prevista per il 6 maggio. È stato ufficialmente presentato il logo dell'evento e ogni giorno che passa emergono nuovi dettagli sulla cerimonia e sul concerto gremito di star per festeggiare. Intanto, il sovrano deve tenere il passo con un'agenda fitta di impegni e con l'attenzione costante della stampa. Una recente visita ufficiale, infatti, ha fatto il giro del mondo (suo malgrado) per via di un dettaglio "di stile": un buco sul calzino blu.

Il caso del calzino bucato di re Carlo III

Tra gli impegni della settimana di re Carlo III c'era una visita ufficiale alla moschea di Brick Lane a Londra. Un evento che non avrebbe avuto chissà che risalto mediatico se un fotografo presente non avesse immortalato le calze del re: quando il sovrano si è tolto le scarpe per entrare nel luogo sacro, com'è costume, tutti hanno notato il buco che campeggiava sulle calze blu. E, prevedibilmente, le foto hanno fatto il giro del mondo.

Carlo III e l'attenzione al risparmio

Anche se poteva sembrare un momento di imbarazzo (e molti giornali, anche in Italia, hanno commentato la notizia così) in realtà il dettaglio del buco ha suscitato grande simpatia nei confronti del sovrano. Il Telegraph gli ha addirittura dedicato un articolo pieno di entusiasmo. È noto infatti che il re non butti mai nulla, tenendosi scarpe e cappotti anche per quarant'anni nell'armadio. In molte occasioni ha perfino indossato giacche con le toppe (un vezzo nobiliare di cui va orgoglioso di chi non deve dimostrare di essere ricco, anzi). Elementi che confermano l'attitudine al risparmio del nuovo re e l'amore per l'ambiente, che lo spinge a comprare solo quando è necessario, restando uno degli uomini più eleganti d'Inghilterra. A tutti sarà capitato, prima o poi, di trovare un buco nel calzino, specialmente se si conservano le calze per molto tempo: questo non rende il nuovo re un po' più vicino ai suoi sudditi?