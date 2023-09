Rania di Giordania in blu elettrico: è icona di stile col tailleur asimmetrico La regina ha partecipato agli incontri organizzati dall’Onu indossando un completo dal taglio asimmetrico.

A cura di Annachiara Gaggino

Rania di Giordania vola a New York in occasione della 78ª Assemblea delle Nazioni Unite e lo fa in blu elettrico. La regina ha preso parte al Middle East Global Summit, un evento organizzato nell'ambito dell'Assemblea generale dell'ONU che riunisce rappresentati politici, leader aziendali e investitori di tutto il mondo per discutere dei cambiamenti della regione e del loro impatto per lo sviluppo del Medio Oriente. Agli incontri organizzati nel corso dell'Assemblea delle Nazioni Unite ha partecipato anche il principe William, per la priva volta in visita ufficiale negli Stati Uniti. In questi giorni il futuro re ha avuto modo di incontrare diversi leader politici che si sono riuniti in occasione dell'evento, tra cui anche il segretario generale dell'ONU António Guterres.

Il look scelto da Rania di Giordania

La regina per presenziare al Middle East Global Summit ha scelto un outfit total blue. Il tailleur firmato JW Anderson era composto da un blazer dal taglio asimmetrico in lana vergine elasticizzata, dalla silhouette aderente e arricchito di un'apertura posteriore; i pantaloni, dello stesso materiale della giacca, sono caratterizzati da un taglio sul davanti che ne evidenzia la gamba larga. Il completo ha un valore di quasi 2 mila euro.

Per le scarpe Rania di Giordania ha, invece, optato per un paio di décolleté in raso blu elettrico di Dior, abbinate all'abito, caratterizzate da un tacco in peplex mentre per la borsa la scelta è ricaduta su Loewe, modello Puzzle Edge color burro con manico e catena dorata.