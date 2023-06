Rania di Giordania festeggia 30 anni di matrimonio: nella foto con il re indossa l’abito di Positano Rania di Giordania ha dedicato al marito, il re Abdullah II, un romantico post per festeggiare 30 anni di matrimonio (con un look Made in Italy)

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @queenrania

Nella casa reale di Giordania si celebra un anno pieno di romanticismo: la principessa Iman si è sposata in primavera, mentre poche settimane dopo è toccato all'erede al trono. Il principe Hussein è convolato a nozze con Rajwa al-Saif in una sontuosa cerimonia che molti hanno definito ‘il royal wedding dell'anno'. Ora tocca al re e alla regina: Abdullah II e Rania di Giordania hanno festeggiato trent'anni di matrimonio con un romantico post (e un po' di Made in Italy).

Il romantico messaggio di Rania di Giordania

Sul suo profilo Instagram la regina Rania ha condiviso un video che ripercorre tutti i momenti della loro storia d'amore: dal giorno delle nozze ai teneri momenti di quotidianità. Le immagini sono accompagnate da un messaggio: "Ogni giorno che passa ci porta più vicini, e ogni anno che passa mi rendo conto della fortuna che ho a passare la mia vita con te. Buon anniversario, mio re". Poco dopo la regina ha condiviso un altro ritratto, stavolta recente, in cui è seduta alle spalle del re con un abito stampato: accanto alla foto c'è solo un cuore a sottolineare il loro legame.

Rania di Giordania in Emporio Sireneuse, foto via @queenrania

L'abito di Rania di Giordania è italiano

Nella foto la regina indossa un abito in lino bianco con un disegno di palme, accompagnato da un morbido scialle per coprire le spalle e le braccia. Il vestito è firmato Emporio Sirenuse, un brand italiano dalla storia molto particolare: è stato lanciato da un hotel di Positano, il Sireneuse, da cui prende il nome. la casa di moda lanciata tempo fa da uno dei migliori hotel italiani, l'ormai leggendario Le Sirenuse nell'idilliaca Positano.

Leggi anche Rania di Giordania al matrimonio del figlio Hussein: perché si è vestita di nero alla cerimonia

Abito Emporio Positano

L'abito scelto dalla regina è il modello Nellie, in vendita sul sito a 1.458 euro. Rispetto al modello originale, la regina ha voluto ‘chiudere' leggermente la scollatura con un top coordinato sotto. La linea morbida e i colori caldi lo rendono l'ispirazione perfetta per l'estate alle porte: Rania di Giordania è o non è una vera icona di stile?