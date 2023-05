Salma di Giordania diventa dottoressa: mamma Rania alla seduta di laurea con l’abito pastello Salma di Giordania si è laureata e la regina Rania non ha potuto fare a meno di documentare l’importante traguardo sui social. Tocco e toga per la figlia, abito giallo pastello per la mamma: ecco le foto della cerimonia.

A cura di Valeria Paglionico

Rania di Giordania e il re Abd Allah II non perdono occasione per festeggiare gli importanti traguardi di famiglia e, dopo aver documentato il matrimonio della loro figlia Iman con degli adorabili scatti social, ora hanno celebrato la laurea della terzogenita Salma. A 22 anni ha terminato gli studi alla Southern California University, diventando protagonista di una toccante cerimonia in toga e tocco insieme a tutti gli altri laureati del suo corso. La regina non potrebbe essere più orgogliosa del successo della figlia e non sorprende che abbia accompagnato gli scatti a questa didascalia: "Non vedo l'ora di vedere cosa farai dopo".

Rania di Giordania con l'abito chemisier

Salma di Giordania si è lasciata immortalare sorridente e soddisfatta accanto ai genitori con il tocco sulla testa e la toga arricchita dalla stola della sua università. Ad attirare le attenzioni dei sudditi è stata però soprattutto la regina, apparsa super elegante in un look color pastello. Così come all'incoronazione di Carlo III, anche questa volta Rania ha puntato sul giallo tenue.

Salma di Giordania in toga e tocco

Ha sfoggiato un abito chemisier di Brandon Maxwell con il bustier-camicia, un maxi cinturone in tinta che le ha segnato il punto vita e la gonna midi asimmetrica. Ha completato il tutto con una mini bag di Saint Laurent e con un paio di décolleté col tacco alto di Dior, un modello a fondo bianco decorato all-over con una stampa dai dettagli marroni e azzurri.

Rania di Giordania in Brandon Maxwell

Sasha Obama si è laureata con Salma di Giordania

La cosa particolare è che Salma non è stata l'unica laureata "famosa" della sua classe, insieme a lei ha terminato gli studi anche Sasha Obama, la secondogenita dell'ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e di sua moglie Michelle. Questi ultimi, però, hanno preferito festeggiare la figlia in forma privata, evitando di condividere le sue foto in tocco e toga sui social. L'intera famiglia, però, è finita lo stesso su Instagram grazie a degli scatti "rubati" durante la seduta di laurea. Barack in completo grigio, Michelle con un adorabile abito di tulle di Dries Van Noten, Malia con un tubino con lo spacco, Sasha con una collana di fiori sulla toga: gli Obama non sarebbero potuti essere più fashion.