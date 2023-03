La principessa Iman si prepara alle nozze: alla festa indossa la cintura della madre Rania di Giordania Durante la festa organizzata per la futura sposa, Rania di Giordania ha regalato alla figlia un dettaglio del suo abito da sposa per continuare una emozionante tradizione di famiglia.

A cura di Beatrice Manca

La casa reale di Giordania si prepara a un doppio matrimonio: il principe ereditario Hussein sposerà la fidanzata Rajwa al Saif, la sorella Iman invece convolerà a nozze con Jameel Alexander Thermiotis. Proprio la principessa è stata protagonista di una grande festa in suo onore prima delle nozze, il tradizionale Henna Party: l'evento è stato organizzato con grande cura dalla madre Rania di Giordania, che, oltre a regalarle la sua tiara di diamanti, per l'occasione le ha prestato un ‘pezzo' del suo abito da sposa.

La principessa Iman in bianco prima delle nozze

La fatidica data si avvicina: il 12 marzo 2023 assisteremo a un nuovo ‘royal wedding' in Giordania. La principessa Iman si prepara al grande giorno circondata dall'amore di amici e parenti durante la ‘notte dell'henné', un rito tradizionale per le future spose. All'Henna party è apparsa radiosa con un lungo abito bianco ricamato.

Iman di Giordania in Reema Dahbour

Si tratta di una creazione della stilista giordana di origini palestinesi Reema Dahbour, specializzata in moda etica e sostenibile. Accanto a lei c'era la madre Rania, che ha scelto un lungo abito cremisi e rosa, e la futura cognata Rajwa Al Saif, con una lunga veste colorata e un paio di scarpe scamosciate Gianvito Rossi.

Rania di Giordania aiuta la figlia a sistemare l’abito

L'omaggio alla madre Rania nell'abito di Iman

La principessa dallo stile semplice ed elegante ha deciso però di aggiungere un tocco personale all'abito: ha indossato una cintura bianca e oro di Bruce Oldfield (lo stilista preferito di Camilla, per intenderci) che appartiene alla madre Rania. Non una cintura qualunque, ma un pezzo dell'abito da sposa. La stessa regina l'ha appuntata sull'abito della figlia in un toccante passaggio di testimone da sposa a sposa: non resta che aspettare il 12 per sognare con un nuovo vestito da sposa regale!