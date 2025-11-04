Rania di Giordania col look da 24 mila euro: la regina lancia il trend del degradé

Look verde speranza per Rania di Giordania, con un trendy effetto “sfumato”: la regina era ospite a un evento internazionale e ha tenuto un discorso rivolto ai giovani di tutto il mondo.

La regina ha tenuto un discorso al One Young World Summit del 2025 di Monaco di Baviera, in Germania. Il meeting riunisce leader provenienti da tutto il mondo, è un summit che viene organizzato ogni anno in una città diversa con lo scopo di promuovere la collaborazione tra i Paesi per costruire un futuro migliore. Rania di Giordania stavolta per l'occasione ha scelto un look colorato, non a caso verde: sembra una scelta simbolica, proprio a voler richiamare il valore della speranza in un mondo finalmente in pace.

Il look "sfumato" della regina

Il verde muschio è uno dei colori must have di questo Autunno, una nuance che richiama anche i paesaggi tipici del periodo. La regina lo ha inserito nel suo look, accostandolo ad altre tonalità dello stesso colore, in modo però molto trendy. Rania di Giordania, infatti, ha sfoggiato un outfit all'insegna del degradé. Ha indossato una T-shirt col scollo rotondo e mezze maniche di un verde chiarissimo, abbinata a un paio di pantaloni a effetto sfumato: più chiari in vita e via via più scuri fino al fondo. Il modello è di Maison Alaia, sono pantaloni a gamba larga da 2400 euro circa. La silhouette più ampia sui fianchi si assottiglia leggermente alla caviglia. Per richiamare i toni più scuri dell'ombreggiatura dei pantaloni, la regina ha aggiunto una giacca asimmetrica con maxi cintura in vita e tasche a filetto di JW Anderson: costa 990 euro.

Impossibile non riconoscere subito la borsa Bottega Veneta, il modello Kalimero color menta da 3900 euro: è caratterizzata da motivo intreccio foulard, anello metallico e dettaglio Knot laterale. Infine le scarpe, perfettamente coordinate al resto, sono di Jennifer Chamandi, un paio di décolleté con cinturino sulla pianta del piede color pistacchio da 705 euro. I bracciali costituiscono il tocco prezioso dell'outfit: due bracciali Dior, uno in oro bianco e uno in oro rosa, rispettivamente da 8800 euro e 8200 euro. Il design del singolo gioiello richiama la rosa, il cui stelo è stato rivisitato dal brand in una forma astratta con spine in vista. Il valore totale dell'outfit supera i 24 mila euro.

Rania segue il trend autunnale del layering

Rania di Giordania si conferma un'icona di stile. Il suo look è perfettamente in linea con la tendenza di stagione: il layering. Come visto sulle passerelle, infatti, l'Autunno 2025 segna il grande momento di questo stile che prevede la sovrapposizione di tonalità molto simili per creare un effetto degradé. Il layering proposto sulle passerelle dagli stilisti è sia con colori neutri protagonisti che più audace, con gradazione diverse di differenti nuances, per un effetto decisamente più strong e d'effetto.

Il discorso di Rania di Giordania

La regina si è rivolta ai giovani: li ha invitati a essere forti, a credere nel valore della pace, a mettere da parte l'odio. Ha fatto esplicito riferimento a quanto sta succedendo a Gaza, alle città rase al suolo, ai tanti morti di questa guerra, proprio per ribadire l'importanza della memoria, del dialogo, del senso di umanità. Il meeting annuale riunisce leader provenienti da tutto il mondo, è un summit che viene organizzato ogni anno in una città diversa con lo scopo di . Considerato uno dei più grandi summit sulla leadership giovanile al mondo, i partecipanti all'evento sono invitati a tenere discorsi e a partecipare a workshop e opportunità di networking, oltre a ricevere consulenza da personalità influenti presenti al summit.