Rania di Giordania conquista tutti: l’abbinamento da copiare è il suo rosa-pistacchio

Rania di Giordania è un’icona di stile. Il look bicolore rosa confetto e verde pistacchio sfoggiato in un’occasione pubblica ha conquistato tutti.

Rania di Giordania

Rania di Giordania non sbaglia un colpo col suo stile regale e sempre impeccabile: è una donna che fa centro in ogni occasione pubblica, riuscendo a calibrare perfettamente eleganza e rigore, con look istituzionali ma al tempo stesso chic, senza esagerare. La regina è stata a New York nella sede delle Nazioni Unite per l'incontro "Call to Action for Palestinian Children", assieme ad altri rappresentanti delle istituzioni. Per l'occasione ha puntato su un completo composto da blusa e gonna a matita, proponendo un abbinamento cromatico davvero sofisticato e delicato, perfetto per la primavera certo, ma anche per smorzare un po' i primi grigiori autunnali.

Chi ha firmato il look bicolore della regina

Il primo appuntamento newyorkese della regina è stato assieme a Melania Trump. È infatti stata ospite della first lady martedì sera, a margine dell'80esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per l'occasione aveva scelto un look griffato elegantissimo: gli abiti morbidi sono un must have del suo guardaroba. Il giorno successivo, invece, ha incontrato Riyad Mansour, osservatore permanente dello Stato di Palestina presso le Nazioni Unite, nel corso di un appuntamento organizzato proprio per discutere della intollerabile condizione dei bambini vittime della guerra in corso.

La regina, assieme a Belgio e UE, ha chiesto un intervento immediato e urgente per i bambini palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata. È stato anche presentato un piano in cinque punti per la loro assistenza, oltre a ripetere l'urgenza di misure imprescindibili come il cessate il fuoco immediato e il rispetto del diritto internazionale. Un incontro così importante e delicato richiede necessariamente un look adeguato, che sia rigoroso e formale. Rania di Giordania, infatti, ha voluto mostrarsi composta e ordinata, senza rinunciare al suo inconfondibile tocco di charme che la accompagna sempre e che l'ha resa agli occhi del mondo una delle royals meglio vestite.

Gonna Emilia Wickstead

Stavolta ha catturato l'attenzione con un look bicolore nei toni del rosa confetto e verde pistacchio, un abbinamento tutto da copiare di cui è impossibile non innamorarsi a prima vista. La camicetta bianca con foulard al collo e pannello verde frontale leggermente plissettato è di Sebline: costa 477 euro. La gonna a matita a vita alta è il modello Lorelei con stampa floreale di Emilia Wickstead, un capo davvero raffinato nella sua semplicità: fa parte della collezione Primavera/Estate 2025 e costa 1030 euro.

borsa Valentino

La borsa è la Mini By The Way di Fendi, rivisitazione di un modello iconico della Maison portata sulla passerella Autunno/Inverno 2024-25. Il suo emblema sono le 156 macro impunture tono su tono fatte a mano. Costa 1600 euro. Rimanendo in tema accessori, che sono un elemento con cui la regina gioca molto, ci sono le décolleté di Jennifer Chamandi con cinturino sul collo del piede: costano 895 euro. Il tocco di luce è dato, infine, dagli orecchini in diamanti. Sono gioielli già sfoggiati in passato dalla regina in altre occasioni, del brand Boghossian.