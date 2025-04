video suggerito

Quanto costano gli stivali con le croci che Chiara Ferragni ha indossato alla Milano Design Week Chiara Ferragni ha partecipato a un evento della Milano Design Week 2025 e ne ha approfittato per sfoggiare un look primaverile in total leather. In quanti hanno notato i suoi stivali con le croci? Ecco chi li ha firmati e quanto costano. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Valeria Paglionico

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni ha ripreso in mano la sua vita dopo il momento difficile vissuto nell'ultimo anno tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Sebbene non sia stato semplice affrontare i cambiamenti, alla fine ce l'ha fatta e ora appare sorridente e serena, pronta per godersi tutto ciò che di bello la quotidianità ha da offrirle. Rientrata a Milano dopo un weekend all'insegna del relax, ieri sera ha partecipato ad alcuni eventi del Fuorisalone 2025, approfittandone per sfoggiato un look che di sicuro farà tendenza durante la primavera. In quanti hanno notato i suoi stivali con le croci leopardate? Ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Il look total leather di Chiara Ferragni per la primavera

Ieri sera Chiara Ferragni ha partecipato a un evento glamour organizzato a Milano dal The Wall Street Journal in occasione della Design Week e per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Sarà perché si sentiva una dark lady o perché semplicemente voleva imporre la tendenza del total black per la primavera 2025, ma la cosa certa è che ha puntato tutto sulla pelle nera come una vera rockstar. Ha indossato un tubino total leather con scollatura monospalla, cut-out sul lato del décolleté e maxi spacco sulla gonna midi e lo ha abbinato a un chiodo di pelle in tinta, modello crop con le spalline leggermente imbottite.

Chiara Ferragni in total leather

Chi ha firmato gli stivali con le croci di Chiara Ferragni

A fare la differenza nel look primaverile di Chiara sono stati gli accessori. La borsa è l'iconica Pouch di Bottega Veneta, ovvero la clutch in pelle con motivo Intrecciato che viene venduta a 3.200 euro, mentre le scarpe sono di Chrome Hearts, il brand con sede a Los Angeles amatissimo dalle star (prime tra tutte Fedez). Si tratta di un paio di stivali in pelle nera dalla silhouette fasciante, con il tacco alto e largo e la punta leggermente quadrata, la loro particolarità?

Gli stivali Chrome Hearts

Sul lato dei polpacci sono decorati con le iconiche croci in tessuto leopardato. Sebbene gli accessori del marchio possano essere acquistati solo negli store fisici o al massimo su e-commerce di lusso, è possibile trovarli anche online in versione vintage. Gli stivali di Chiara, ad esempio, sono stati messi in vendita in una versione total white a oltre 4.000 euro. In quanti sognano di sfoggiare ai piedi un "gioiellino" simile?

Chiara Ferragni al Fuorisalone 2025