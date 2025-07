Quanto costa la felpa col ferro di cavallo di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso lo scorso weekend in Svizzera, approfittando delle temperature fresche per sfoggiare un look da trekking in stile autunnale. Chi ha firmato e quanto costa la sua felpa col ferro di cavallo?

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Chiara Ferragni e del presunto ritorno di fiamma con Giovanni Tronchetti Provera. A diversi mesi dalla presunta rottura, i due sono stati paparazzati di nuovo insieme durante un weekend a St. Moritz, in Svizzera, dove l'imprenditrice aveva deciso di trascorrere qualche giorno "al fresco" tra escursioni e trekking. Sui social è stata proprio quest'ultima a documentare l'esperienza, anche se non ha fatto alcun riferimento al rampollo di casa Pirelli. La cosa certa è che, al motto di "Alla ricerca di cascate", ha mostrato il suo look da montagna super griffato: ecco cosa ha indossato.

Il look da trekking di Chiara Ferragni

Siamo sempre stati abituati a vedere Chiara Ferragni tra lunghi abiti da sera, accessori sofisticati e mini dress gioiello ma per la vacanza a Silvaplana, in Svizzera, ha deciso di cambiare radicalmente stile. Si è adeguata al mood wild del viaggio e ha puntato tutto su un look da trekking. Sebbene all'apparenza sembri casual e cozy, in verità nasconde dei dettagli iper griffati. Ha indossato un paio di leggings total black, abbinandoli a dei calzettoni bianchi portati in vista e a un paio di sneakers coordinate. Non è mancato l'impermeabile tecnico firmato The North Face, anche se a fare la differenza è stata la felpa oversize e con la stampa di un ferro di cavallo su petto e schiena.

Chiara Ferragni in Chrome Hearts

Gli esperti di moda avranno sicuramente riconosciuto fin dal primo sguardo il logo di Chrome Hearts, l'esclusivo brand con sede a Hollywood che permette di acquistare i propri capi solo in store tramite un intermediario, oppure nel mercato dell'usato di lusso.

Felpa Chrome Hearts

La felpa di Chiara, in particolare, è la Chrome Hearts Horse Shoe Floral: è oversize e col cappuccio ed è contraddistinta da un maxi ferro di cavallo sul petto arricchito dall'iconica croce "appuntita", simbolo del marchio. Qual è il suo prezzo? Disponibile solo sugli e-commerce di moda vintage di lusso, viene venduta a oltre 1.800 euro. In quante prenderanno ispirazione da Chiara per i look estivi da montagna?