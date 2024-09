Quanto costa il vestito da sposa di Lana Del Rey, comprato in un negozio dell’usato

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Lana Del Rey, Primavera Sound Barcelona 2024

La notizia del matrimonio di Lana Del Rey è stata un fulmine a ciel sereno, anche per i suoi fans, perché è arrivata del tutto a sorpresa. Inaspettatamente e lontano dalle telecamere, la cantante ha detto di sì al compagno Jeremy Dufrene. Nel fatidico giorno del sì la coppia ha voluto circondarsi solo dell'affetto delle persone care, celebrando una cerimonia davanti a pochi intimi amici e alla famiglia: per l'occasione la sposa ha scelto un abito bianco tradizionale. Nessuna foto ufficiale sui social: le poche immagini che circolano delle nozze sono scatti rubati, poi messi in rete.

Lana Del Rey indossa un vestito da sposa low cost

Lana Del Rey e Jeremy Dufrene hanno iniziato a frequentarsi in pubblico questa estate, quando sono stati paparazzati insieme mano nella mano per la prima volta al Reading & Leeds Festival. In realtà i due si conoscono da alcuni anni. Lui lavora come guida turistica in Louisiana e la cantante ha partecipato a uno dei suoi tour nel 2019, come conferma una foto da lei stessa condivisa su Facebook. Sulla relazione hanno sempre mantenuto il massimo riserbo, tenendola lontana da occhi indiscreti e dall'attenzione mediatica. Il 23 settembre hanno ottenuto la licenza per sposarsi e tre giorni dopo erano sull'altare!

La cerimonia si è svolta in riva al mare a Des Allemandes, in Louisiana. Per l'occasione la cantante, nota per il suo stile molto anni Settanta, non si è smentita. Quando si parla di lei, si fa riferimento alla cosiddetta estetica coquette: è uno stile romantico e molto femminile fatto di tanto rosa, fiocchetti, perle. Insomma, uno stile bon-ton e innocentemente civettuolo diventato prepotentemente di tendenza. Nel giorno del sì, ha voluto essere il più semplice possibile. Ha puntato su un look nuziale etereo e delicato, ma chi pensa che l'abito sia stato acquistato in una grande Maison del lusso, dovrà ricredersi.

Lana Del Rey, infatti, sembra si sia rivolta a un vintage market. Una fonte ha rivelato a TMZ che la cantante ha evitato gli stilisti famosi e le griffe costose, affidandosi invece al Vintage Market by Trashy Diva di New Orleans. Avrebbe acquistato il vestito da sposa mesi prima, a maggio addirittura. Difficile risalire al prezzo esatto, ma sicuramente non corrisponde a una fortuna: potrebbe essere di circa 400 dollari (poco meno di 400 euro), che è il costo medio degli abiti da sposa che propone al pubblico il negozio, tutti di decenni fa.