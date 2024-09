video suggerito

Lana Del Rey, matrimonio a sorpresa: vestito da sposa bianco e fiocco azzurro tra i capelli Lana Del Rey e Jeremy Dufrene si sono sposati. I primi avvistamenti di coppia risalgono a pochi mesi fa e la relazione non era mai stata ufficializzata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Lana Del Rey (2012)

Lei è una delle artiste più amate di sempre con 16 milioni di album venduti, lui una guida turistica della Louisiana divorziato e con tre figli: si tratta di Lana Del Rey e del compagno Jeremy Dufrene, convolati a nozze a sorpresa a pochi mesi dai loro primi avvistamenti di coppia.

La storia d'amore tra Lana Del Rey e Jeremy Dufrene

I due sono stati paparazzati per la prima volta insieme in pubblico ad agosto 2024 al Reading & Leeds Festival: il TikTok in cui comparivano mano nella mano ha fatto il giro del mondo. Non c'è mai stata un'ufficializzazione della relazione, anche se lei lo ha portato con sé al matrimonio dell'amica, la modella Karen Elson a New York City a inizio mese, rendendo in qualche modo pubblica la storia d'amore. Sembra comunque che si conoscano da diversi anni. Nel 2019 lei aveva partecipato a uno dei suoi tour naturalistici per Arthur's Air Boat, condividendo anche una foto su Facebook insieme.

Il vestito da sposa di Lana del Rey

La cantante di Summertime Sadness giovedì 26 settembre ha sposato il compagno Jeremy Dufrene. La licenza era arrivata poco prima: l'avevano ottenuta il 23 settembre, come confermato a People dal cancelliere della Lafourche Parish Clerk of Court. Una volta ottenuta la licenza di matrimonio, la coppia aveva 30 giorni per convolare a nozze, ma non hanno aspettato così tanto.

Lana Del Rey e Jeremy Dufrene nel 2019

La cerimonia si è svolta in riva al mare a Des Allemandes, in Louisiana, dove lui organizza tour in barca. La 39enne è stata accompagnata all'altare dal padre Robert Grant. Nelle poche foto circolate fino a questo momento sui social si vedono anche la madre di Lana, Patricia Ann Hill, la sorella Caroline Grant e il fratello Charlie Hill-Grant. Abito da sposa bianco tradizionale per Lana Del Rey, un modello classico in stile bohémien con elegante scollatura a balze, gonna ampia e fluida, strascico. La sposa ha raccolto i capelli in una coda di cavallo laterale, che ricadeva su una spalla. Ha aggiunto un fiocco di raso azzurro all'acconciatura, nel rispetto della tradizione che vuole qualcosa di blu nel look nuziale della sposa.