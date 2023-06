Quale sarà il titolo della regina Camilla dopo la morte di Carlo III Cosa succederà al titolo di Camilla se dovesse sopravvivere al marito Carlo III? Le regole parlano chiaro: ecco cosa prevedono.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo e Camilla sono diventati ufficialmente i nuovi re d'Inghilterra dopo la morte di Elisabetta II avvenuta a settembre 2022 ma solo lo scorso 6 maggio hanno partecipato all'incoronazione solenne a Westminster, rendendo il loro titolo ancora più ufficiale. Inizialmente la regina era solo "regina consorte" ma il marito ha voluto cambiare le carte in tavola donandole un ruolo di primo piano all'interno della monarchia britannica. La domanda che ora bisogna porsi è: cosa succederebbe al suo titolo se Carlo dovesse perdere la vita prima di lei?

L'evoluzione del titolo di Camilla

Quando Carlo convolò a nozze con Lady Diana negli anni '80 nessuno avrebbe mai immaginato che quella storia sarebbe arrivata drammaticamente al capolinea e che a prendere il posto della principessa sarebbe stata Camilla Parker Bowls, la donna che per anni era stata la sua amante. A dispetto di tutte le aspettative, però, quest'ultima non solo è riuscita a sposare l'allora erede al trono nel 2005 ma è diventata anche la nuova regina d'Inghilterra. La prima a fare un passo verso di lei fu Elisabetta II che, in occasione dei suoi 70 anni di regno, dichiarò: "Quando, a tempo debito, mio figlio Charles diventerà re, so che garantirete a lui e a sua moglie Camilla lo stesso sostegno che avete dato a me. Ed è mio sincero augurio che, quando quel momento arriverà, Camilla sia riconosciuta come regina consorte".

Carlo e Camilla

Cosa succederà alla morte di Carlo III

La monarchia britannica, come ormai risaputo, guarda sempre oltre e non sorprende che abbia un preciso piano da attuare in caso di morte improvvisa del re Carlo III. Al di là dell'organizzazione interna a The Firm e dei funerali solenni, quale sarà il titolo che assumerà la moglie Camilla? Se dovesse sopravvivere al marito non diventerebbe regina della Gran Bretagna, il titolo passerebbe di diritto al principe William e lei verrebbe chiamata semplicemente Queen Dowager, ovvero regina vedova. Il suo ruolo a corte resterebbe invariato ma non avrebbe più un ruolo di primo piano della monarchia. Una delle più famose regine vedove che l'hanno preceduta? La regina madre Elizabeth Bowes-Lyon, la mamma di Elisabetta II che è sopravvissuta al marito Giorgio VI e che è morta nel 2002 a 102 anni.