Operazione Menai Bridge, il piano da attuare se re Carlo dovesse morire Cosa succederà in Inghilterra nel momento in cui re Carlo morirà? È già stato elaborato un piano di emergenza, si chiama “Operazione Menai Bridge” e definisce dettagliatamente ogni particolare dei funerali e della successione al trono.

A cura di Valeria Paglionico

Carlo d'Inghilterra è diventato ufficialmente re lo scorso settembre pochi giorni dopo la morte di sua madre, la regina Elisabetta II: sebbene l'incoronazione formale sia fissata per il 6 maggio 2023, fin dal primo momento ha ricoperto l'incarico in forma ufficiale. Come dimostrato di recente, però, la Royal Family non può lasciarsi cogliere alla sprovvista da qualsiasi tipo di imprevisto ed è per questo che ha sempre pronto un "piano b". Anche per il nuovo sovrano è stato infatti preparato un preciso iter da seguire in caso di decesso improvviso: ecco tutto quello che i Windsor faranno se una cosa simile dovesse accadere davvero.

Cos'è l'Operazione Menai Bridge

Che si tratta di cause naturali o di imprevisti, è inevitabile che un giorno re Carlo morirà. I Windsor hanno già preparato nei minimi dettagli il piano di emergenza da mettere in atto di fronte un evento simile. Si chiama "Operazione Menai Bridge", prende il nome da un ponte sospeso in Galles e spiega cosa succederà dopo il decesso del sovrano, dalla successione alla cerimonia funebre. La cosa che in pochi sanno è che i preparativi per i funerali di un monarca cominciano fin dal suo primo giorno sul trono, il motivo? Come dimostrato dalla recente morte della regina Elisabetta, sono curati in ogni particolare, dalle processioni solenni al trasporto della salma da una residenza all'altra, fino ad arrivare agli accessori e ai gioielli da seppellire col defunto.

Cosa succederà alla morte di Carlo

Al momento non si conoscono i dettagli precisi dell'Operazione Menai Bridge ma la cosa certa è che, se Carlo dovesse morire, i primi a saperlo sarebbero i membri della famiglia, poi il Primo Ministro, i Paesi del Commonwealth, i governi in cui il re è capo di stato e solo alla fine l'associazione dei giornalisti. A quel punto verrà affissa una nota ufficiale ai cancelli di Buckingham Palace e partiranno i 10 giorni di lutto nazionale, al termine dei quali la salma del sovrano verrà deposta nella tomba reale nella King George VI Memorial Chapel del castello di Windsor. A prendere il posto di Carlo sarà William, al quale verrà chiesto di tenere un discorso alla nazione e di incontrare i funzionari di governo. Sarà lui, poi, a decidere il giorno dell'incoronazione formale.