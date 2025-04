video suggerito

Qual è il regalo che Stefano De Martino ha fatto a Emma Marrone nei camerini di STEP Questa sera Emma Marrone sarà tra gli ospiti di Stasera Tutto è Possibile ma sui social è già diventata protagonista di un siparietto comico con Stefano De Martino: ecco cosa le ha regalato il conduttore prima della puntata.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, martedì 8 aprile 2025, va in onda l'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino che ogni settimana vede sfidarsi a colpi di comicità e di giochi divertenti una serie di ospiti speciali. Per il gran finale il presentatore ha voluto al suo fianco non solo i "veterani" Francesco Paolantoni e Biagio Izzo ma anche una "vecchia conoscenza", Emma Marrone. Ai tempi di Amici di Maria De Filippi i due erano fidanzati ma si lasciarono bruscamente dopo l'arrivo di Belén Rodriguez. Col tempo sono però riusciti a recuperare il rapporto e ad oggi condividono un rapporto di amicizia e di complicità. Non sorprende, dunque, che Stefano le abbia fatto trovare un regalo molto particolare nei camerini dello show: ecco di cosa si tratta.

Il siparietto comico tra Emma Marrone e Stefano De Martino

Era da diverse settimane che si parlava dell'amicizia ritrovata tra Emma Marrone e Stefano De Martino, per la precisione da quando erano apparsi insieme in una pizzeria napoletana dopo la registrazione dell'ultima puntata di STEP. Da allora in moltissimi hanno insinuato che tra loro potesse esserci del tenero ma la verità è ben diversa: i due condividono solo una meravigliosa amicizia e a dimostrarlo è stato il video realizzato nei camerini del programma. Lei è tra le "grinfie" dei parrucchieri mentre Stefano le va a fare visita e insieme hanno dato vita a un siparietto divertente. Al motto di "Ma non ti ha insegnato niente Maria?", Emma ha commentato "offesa" il fatto che Stefano non le avesse fatto un regalo. "Io vengo ospite al tuo programma, e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d'oro, niente", ha dichiarato la cantante.

Stefano De Martino mostra i pomodori del piennolo

Il regalo di Stefano De Martino a Emma

Il conduttore, però, ha risposto prontamente dicendo di aver "già provveduto" e mostrando una scatola con dei pomodorini del piennolo lasciata sul tavolo del camerino. Ne ha staccato uno dal grappolo e ha consigliato a Emma di usarlo come una pietra da incastonare in un anello. Non vedendola soddisfatta, si è rivolto ai "partner in crime" Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, chiedendogli aiuto per acquistare una casa di lusso a Roma. Nel momento in cui ha comunicato la decisione a Emma, quest'ultima ha reagito con ironia dicendo: "No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso". Insomma a quanto pare la reunion televisiva dei due sarà all'insegna del divertimento.

