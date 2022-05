Pozzolis Family, una vita che è tutta uno sketch: “Vogliamo sia costantemente uno spettacolo” Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione sono la Pozzolis Family. Hanno risposto alle domande di Google: i fan sono curiosi di sapere tutto sulla loro vita privata e professionale.

Si dice che non faccia bene alla coppia se i due partner lavorano insieme. Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione sono l'eccezione che conferma la regola. I due attori sono felicemente sposati dal 2019 e sono genitori di due bambini. I quattro al completo sono conosciuti come The Pozzolis Family. Da tempo, infatti, condividono tutto della loro vita familiare: in rete spopolano gli sketch della loro quotidianità, ovviamente all'insegna dell'ironia e delle risate. Marito e moglie hanno risposto per Fanpage,it alle domande di Google, quelle più cliccate, che riguardano sia la professione (tra social, teatro e televisione) che la sfera privata.

Chi è la Pozzolis Family

La Pozzolis Family è composta da Gianmarco Pozzoli, sua moglie Alice Mangione e i due figli: Giosuè (nato nel 2015) e Olivia Tosca (classe 2017). Il matrimonio è stato celebrato nel 2019, quando erano piccolissimi. Anzi, celebrati: perché infatti sono stati due! Prima c'è stata una proposta in grande stile: "Ho speso un sacco di soldi per farla. È stata bella, molta gente dice di aver pianto quando l'ha vista: anche io, perché lei ha detto sì" ha ammesso l'attore. Poi è stata la volta dei due matrimoni: "Uno in Comune in Milano, ad Affori, e uno con gli amici, la banda, i trattori" hanno raccontato. La coppia è molto affiatata e parte dei loro segreti è confluita nei libri che hanno scritto. Oltre alla recitazione, infatti, si sono cimentati anche con la scrittura: Un figlio e ho detto tutto e L'amore si moltiplica. "Leggeteli così capite perché siamo ancora assieme, cosa ci tiene uniti a parte un mutuo, due figli e un cane!" hanno consigliato.

Casa e teatro: una vita che è tutto uno spettacolo

La Pozzolis Family vive a Milano. Alice Mangione, Gianmarco Pozzoli e i loro due figli abitano in un posto davvero originale che hanno personalizzato all'insegna del loro amore per la recitazione. Difatti la caratteristica principale della casa è la presenza di un vero e proprio teatro al suo interno, dove la coppia realizza alcuni video e dove ospitano anche spettacoli e concerti: "Vogliamo che la nostra vita sia costantemente uno spettacolo per i nostri figli" hanno spiegato a Fanpage.it. A proposito di teatro: la coppia è attualmente in tournée con un nuovo spettacolo. Nel mese di maggio gireranno diverse città d'Italia portando in scena La grande fuga. "Il teatro è la cosa più bella che possiamo fare a parte i figli" ha detto l'attore.

La Pozzolis Family conquista LoL

Alice e Gianmarco sono entrambi attori comici con una lunga carriera alle spalle, che li ha visti protagonisti non solo a teatro. Hanno infatti partecipato insieme anche a tantissimi programmi televisivi di successo e si sono cimentati di recente con la difficile prova di LoL. Erano nel cast della seconda edizione dello show: "È stato bello, ho imparato a tosarmi dritto senza lo specchio" ha ironizzato Gianmarco Pozzoli. Indimenticabile è infatti la scena in cui, del tutto all'improvviso, si rasa una striscia di capelli proprio al centro della testa! A sua moglie non è andata meglio, visto che è stata la prima eliminata, a causa proprio del suo compagno: "Aveva pezzi bellissimi da far vedere, poi è arrivato un marito e l'ha fatta uscire!".