Dove vive la Pozzolis Family: la casa con un vero teatro e teste di animali finti alle pareti Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione sono la Pozzolis Family che fa parte del cast della seconda edizione di “LOL – Chi ride è fuori”. I due comici vivono probabilmente a Milano e nell’attesa di vederli su Prime Video scopriamo dove si trova la loro casa e com’è fatta la Pozzolis House.

A cura di Clara Salzano

The Pozzolis Family parteciperanno alla seconda edizione del programma LOL

La seconda edizione di "LOL – Chi ride è fuori" è in onda su Prime Video dal 24 febbraio 2022. Dieci comici si sfidano per restare seri nel corso di sei ore di convivenza. Del cast del programma di successo fanno parte, tra gli altri, Gianmarco Pozzoli e la moglie Alice Mangione che formano The Pozzolis Family. La coppia di comici vive probabilmente a Milano. Scopriamo come è fatta la loro casa dove abitano con i figli Giosuè e Olivia Tosca.

Gianmarco Pozzoli e la moglie Alice Mangione alla conferenza stampa di LOL –Chi ride è fuori

Dove si trova la casa della Pozzolis Family

Dal 2016 Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione la Pozzolis Family, che, i figli Giosuè e Tosca, raccontano le avventure della loro famiglia e la genitorialità in modo ironico e divertente attraverso brevi video comici sul web.

The Pozzolis Family nella camera da letto

Rispettivamente di origini milanesi lui e bergamasche lei, The Pozzolis Family vive con i figli in una casa su più livelli probabilmente a Milano. La simpatica famiglia ha da poco completato il trasloco nella nuova casa, The Pozzolis House, raccontando le loro scelte e le diverse stanze dell'abitazione attraverso numerosi video e foto della loro casa.

Il salotto della nuova casa della Pozzolis Family

Com'è fatta la casa di Alice e Gianmarco Pozzoli

Sono numerosi i post realizzati dalla famiglia Pozzoli sulla loro nuova casa. Gianmarco Pozzoli, Alice Mangione , con i figli Giosuè e Tosca, si sono trasferiti da poco in una nuova abitazione più grande che come la precedente, usata per le loro social eating e spettacoli teatrali, è una casa-ufficio dove la famiglia realizza alcuni suoi video comici e ama invitare amici e sconosciuti.

La Pozzolis House si sviluppa su più livelli. Nella foto il figlio Giosuè con una testa di animale finto sulle pareti

The Pozzolis House non è solo una casa ma anche un teatro e una sala prove. L'abitazione si siluppa su più livelli ed è caratterizzata da ampi spazi con grandi vetrate che inondano gli ambienti di luce naturale.

Il grigio e il ruggine sono alcuni dei colori dominanti nella casa dove si trova una grande cucina con doppia isola centrale e pareti di mattoni lasciati a vista.

I bagni nella casa della Pozzolis Family

Nella Pozzolis House ci sono più bagni: "Praticamente i bagni sono stati la prima cosa che abbiamo scelto quando abbiamo iniziato a mettere su carta i disegni che avevamo in testa per la nostra casa…serviva che il bagno del piano terra fosse decisamente scenografico e…quello della zona “privè” un sogno", racconta The Pozzolis Family. Dal bagno colorato e giocoso della zona comune si passa a quello più sofisticato ed elegante della zona notte.

Nella Pozzolis House c’è persino un teatro vero

La Pozzolis Family ha un teatro in casa

La prima casa di Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione era chiamata “Porto Baldo” perché era un vero porto di mare per spettacoli, cene e concerti. Nella nuova Pozzolis House la caratteristica più rilevante è la presenza di un vero e proprio teatro in casa dove la famiglia Pozzoli gira alcuni dei suoi video e potrà ambientare tutti gli spettacoli e concerti che desidera.