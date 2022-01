PowerHYDE, la casa prefabbricata che costa solo 2.000 e si ripaga con l’energia che produce Gli architetti Prasoon Kumar e Robert Verrijt di Billion Bricks hanno creato la prima casa solare al mondo che si finanzia con l’energia che produce e vende.

La Solar House di Billion Bricks

Con l'aumento delle bollette di luce e gas avere una casa che si finanzia da sola è il sogno di molte famiglie. Gli architetti Prasoon Kumar e Robert Verrijt di Billion Bricks sono riusciti a creare un'abitazione che costa solo 2.000 e si ripaga con l'energia che produce. Si chiama PowerHYDE ed prima casa solare al mondo per i senzatetto che si finanzia con l'energia che produce e vende.

La Solar House

Le case solari progettate da Billion Bricks mirano a risolvere sia la crisi abitativa globale che a creare edilizia sociale. PowerHYDE è un modello abitativo che genera 25 volte più energia del suo fabbisogno residenziale: le case grazie a pannelli solari da 2,5 MW sul tetto producono la propria energia, raccolgono il 100% dell'acqua piovana, puliscono le acque reflue. Il modello ideato da Billion Bricks permette di vendere l'energia in eccesso tramite PPA per finanziare i mutui sulla casa e consentire ai residenti di non vivere in povertà. Con un'unica si riesce così ad offrire energia pulita e alloggi sociali accessibili a tutti.

Gli architetti Prasoon Kumar e Robert Verrijt di Billion Bricks definiscono le loro case solari "net-zero", perché non consumano nulla: "Siamo entusiasti di condividere che BillionBricks si è unito al fondo d'investimento ENGIE per sviluppare powerHYDE, una comunità di 125 case solari, la prima soluzione al mondo autofinanziata a emissioni negative di carbonio che consente a tutti di essere proprietari di una casa. Negli ultimi sette anni, Billion Bricks ha fornito rifugi, scuole e case a 5.365 persone in 9 paesi e ha fornito aiuti umanitari ad altre 10.000". I prototipi realizzati in India e nelle Filippine, a emissioni zero, hanno raggiunto l'obiettivo non solo a salvaguardare il Pianeta ma a garantire a tutti il diritto di una casa.