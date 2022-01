Allwood Palma 3, la casa prefabbricata che si compra su Amazon a 8.000 euro Dai vestiti ai prodotti alimentari, si può acquistare davvero di tutto su Amazon, anche una casa prefabbricata! Il prezzo? 8.000 euro: il più conveniente possibile, in perfetto stile Jeff Bezos.

A cura di Clara Salzano

La casa prefabbricata Allwood Palma 3

Libri, vestiti, scarpe, prodotti per la pulizia della casa e cibo, su Amazon compriamo davvero di tutto e adesso si può acquistare anche una casa intera. Il prezzo? Il più conveniente possibile, in perfetto stile Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon. Si tratta infatti di una vera e propria abitazione, la Allwood Palma 3, di 16,3 metri quadrati che si può comprare su Amazon, far consegnare dove si vuole e assemblare in 48 ore al costo di 8.000 euro.

Com'è fatta una casa prefabbricata da 8.000 euro

Quando Amazon ha lanciato la possibilità di acquistare case prefabbricate in tanti erano sospettosi, sembrava impossibile infatti che ci si potesse far consegnare una vera e propria abitazione finita. Eppure dal 2017 la pratica dicompare case prefabbricate su Amazon è diventata una realtà acclarata tanto che la Allwood Palma 3 da 8.000 euro è andata subito sold out e gli ordini partiranno a partire da Aprile 2022.

La Allwood Palma 3 misura appena 16,3 metri quadrati ma non manca di nulla. Si tratta di una casa prefabbricata in legno e alluminio che comprende due camere da letto soppalcate, una cucina e un bagno. Si può comprare comodamente su Amazon, far consegnare dove si vuole e assemblare in 48 ore al costo di 8.000 euro. La piccola abitazione prefabbricata inoltre è facile da trasportare per avere con se una casa sempre pronta e confortevole dotata di grandi finestre che permettono ambienti luminosi e accoglienti.

La Caseta de Madera Susanna 12,4 m2 Palmako di Amazon

Le altre case da comprare su Amazon

La Allwood Palma 3 non è l'unica abitazione che si può comprare su Amazon. Ce ne sono davvero per tutte le esigenze e le possibilità. Si parte dai 12,4 metri quadrati della Caseta de Madera Susanna, in aceero non più disponibile ma che aveva un costo di 4.387 euro alla più comoda Casetta Barbados in legno nordico da circa 20 metri quadrati da 8.300 euro. La caratteristica di entrambe è la pianta aperta che può essere strutturata come si preferisce.