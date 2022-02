Una casa di design realizzata con un container in soli 3 mesi: la storia di Matt e Lisa Matt e Lisa sono riusciti a costruire la loro casa dei sogni usando un container in soli tre mesi. Scopriamo come hanno fatto.

A cura di Clara Salzano

La coppia dietro Tailored Tiny Co

Matt e Lisa sono una giovane coppia di costruttori. Appassionati di Tini House, i due sognavano da tempo di avere un proprio nido d'amore e sono riusciti a costruire la loro casa dei sogni usando un container in soli tre mesi. La loro abitazione si trova in Australia, immersa nella foresta ed è dotata di ogni comfort.

La casa di Matt e Lisa di Tailored Tiny Co

La casa di Matt e Lisa è una piccola abitazione di 9 metri di lunghezza ricavata da un vecchio container. L'abitazione si sviluppa su due piani ed è rivestita di metallo nero che spicca tra le alte cime degli alberi di eucalipto attorno. Gli interni in legno conferiscono un'atmosfera calda e accogliente alla piccola casa.

La casa container su due livelli non manca di nulla

Matt e Lisa hanno sfruttato tutto lo spazio a disposizione ottenendo il massimo comfort interno. La loro piccola casa container comprende due camere da letto, una cucina attrezzata, un salotto e un bagno, oltre lo spazio esterno per godere della vista sulla foresta australiana.

Leggi anche Un vassoio firmato da 800 euro: il nuovo accessorio di design nella casa di Tommaso Zorzi

Il salotto nella casa di Matt e Lisa

Il bagno è impressionante per una piccola casa in quanto sembra più grande della maggior parte degli altri ambienti con ampi specchi che riflettono la doccia a doppia porta.

La camera da letto di Matt e Lisa

La cucina ha persino la lavastoviglie. Grazie ai brandi lucernari anche i due soppalchi, dove si trovano la camera da letto dei proprietari e la camera degli ospiti, godono di grande luminosità e abbastanza spazio per ospitare gli amici. Dopo la costruzione della loro casa, Matt e Lisa hanno deciso di dedicarsi a realizzare piccole case come la loro con il nome di Tailored Tiny Co.