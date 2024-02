Pippa Middleton indossa il bikini in inverno: la vacanza ai Caraibi con marito e figli Pippa Middleton è volata ai Caraibi con la famiglia al completo dopo i problemi di salute della sorella Kate ed è stata paparazzata in bikini: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Kate Middleton sta trascorrendo un periodo di convalescenza lontana dai riflettori per evitare di affrontare ulteriori stress dopo l'intervento all'addome che ha subito di recente. Da diverse settimane è tornata ad Adelaide Cottage con marito e figli e, almeno stando alle indiscrezioni, pare che stia riprendendo la sua normale quotidianità. Complice il fatto che il peggio sembra essere passato, Pippa Middleton ha pensato bene di concedersi una vacanza in famiglia. Se fino a qualche settimana fa era stata lei a prendersi cura dei principini George, Charlotte e Louis mentre la mamma era via, ora è volata ai Caraibi per godersi un po' di meritato relax.

Le foto ai Caraibi di Pippa Middleton

È tempo di vacanze per Pippa Middleton: dopo essere stata in apprensione a causa dei problemi affrontati dalla sorella Kate, ha deciso di dire temporaneamente addio al freddo londinese. Si è trasferita ai Caraibi per qualche giorno e sta trascorrendo le sue giornate tra mare cristallino e caldo afoso. Attualmente è a St. Barts con il marito James Matthews e con i figli e non ha avuto paura di lasciarsi paparazzare sulla spiaggia di Eden Rock. Ha messo in mostra le sue doti da nuotatrice tuffandosi tra le acque del luogo, ha passeggiato mano nella mano con i figli sul bagnasciuga e li ha accompagnati a fare il bagno a riva: insomma, la sorella di Kate ha scatenato l'invidia di tutti coloro che sono alle prese con il freddo e con le preoccupazioni lavorative.

Pippa Middleton in bikini bianco

Per l'occasione Pippa non ha rinunciato allo stile, anzi, ne ha approfittato per rivelare la sua forma fisica impeccabile dopo 3 gravidanze. Sebbene non abbia posato volontariamente di fronte i fotografi presenti, è apparsa lo stesso meravigliosa e trendy in un bikini total white, un modello con il reggiseno a triangolo e gli slip con i laccetti laterali arricchiti da alcune perline. Non ha rinunciato, inoltre, a un orologio subacqueo in tinta col costume. Niente trucco, capelli legati in uno chignon spettinato e maschera da sub per godersi il fondale delle acque dei Caraibi: la sorella di Kate Middleton è una "sirenetta nata".

