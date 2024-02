Pippa Middleton in vacanza ai Caraibi: l’abito da spiaggia va abbinato al bikini Pippa Middleton è ai Caraibi con la famiglia ed è stata paparazzata sulle spiagge meravigliose del resort in cui soggiorna: ecco cosa ha indossato per la giornata al mare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'ultimo mese è stato molto duro per Kate Middleton, che si è ritrovata a dover affrontare un ricovero ospedaliero a causa di un intervento all'addome. Per settimane lontana da marito e figli, ancora oggi, sebbene sia tornata a casa, continua a rimanere a debita distanza dai riflettori. Il periodo di convalescenza durerà almeno fino a Pasqua ma, nonostante ciò, pare che sia in recupero. A dimostrarlo è stata la sorella Pippa Middleton, che da qualche giorno è partita per i Caraibi con la famiglia al completo, così da godersi un po' di relax dopo essersi presa cura dei principini mentre la loro mamma era in clinica.

Dove sta trascorrendo le vacanze Pippa Middleton

Per Pippa Middleton l'estate sembra essere già arrivata: ha temporaneamente abbandonato l'Inghilterra e insieme al marito James Matthews e ai tre figli, Arthur, Grace e Rose è volata ai Caraibi, per la precisione a St. Barts. Ora stanno trascorrendo le loro giornate all'Eden Rock Resort: sebbene si tratti di una location in cui il benessere e il relax degli ospiti è assolutamente assicurato, è stata "beccata" dai paparazzi durante le ore trascorse in spiaggia tra bagni e giochi con i bambini. Se qualche giorno fa aveva incantato tutti in costume, nelle ultime ore ha proposto un look balneare che di sicuro spopolerà la prossima estate.

Heidi Klein

Pippa Middleton in versione balneare

Per la giornata al mare Pippa Middleton ha scelto il due pezzi, per la precisione un modello color cipria firmato Heidi Klein con slip a vita bassa e reggiseno senza imbottitura, con una maxi fibbia al centro del décolleté e le due fasce che vanno legate dietro al collo. Per completare il tutto ha scelto un paio di occhiali da sole tondi e scuri, anche se a fare la differenza è stato il copricostume. Si tratta di un minidress in tinta sempre di Heidi Klein, ha la gonna a balze, le maniche a tre quarti, lo scollo a V e un laccetto coordinato che segna il punto vita. La mania della prossima estate sarà quella di abbinare bikini e caftano?

