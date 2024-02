Arrivano indizi sulla malattia di Kate Middleton, il nuovo segretario di William potrebbe fare chiarezza Il principe del Galles ha voluto rinnovare il suo entourage e le nomine potrebbero raccontare qualcosa riguardo lo stato di salute della moglie. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

William e Kate

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ancora nessuna precisazione sulla causa che ha portato Kate Middleton a sottoporsi a un intervento all'addome il mese scorso. Se il tumore diagnosticato a re Carlo è stato subito reso pubblico (senza però specificare la zona interessata), le condizioni di salute della principessa del Galles rimangono top secret. Si sa che ha lasciato la London clinc dove era ricoverata e che sta trascorrendo la sua convalescenza all'Adelaide Cottage, assieme a marito e figli, e i genitori a pochi chilometri di distanza, ma la sua diagnosi è ancora privata. Gli osservatori reali, però, hanno notato alcuni cambiamenti nell'entourage del principe William che potrebbero fornire qualche indizio a riguardo.

Il nuovo segretario del principe William

Il futuro re ha voluto rinnovare il suo team, iniziando dal suo segretario privato. Jean-Christophe Gray, che è stato portavoce dell'ex Primo Ministro britannico David Cameron deve lasciare il suo ruolo dopo 3 anni a Ian Patrick, ex diplomatico che ha lavorato per il laburista Paddy Ashdown e che è anche membro del consiglio di amministrazione di Crohn's & Colitis UK, un'associazione dedicata alle malattia infiammatorie intestinali come morbo di Crohn e colite ulcerosa. Una mossa che potrebbe accendere qualche sospetto sull'intervento che ha dovuto affrontare Kate Middleton, dato che la malattia in alcuni casi richiede l'operazione.

La salute della famiglia reale

Il fatto che un membro della famiglia reale reda note le sue condizioni di salute ha un enorme impatto sui cittadini. Lo ha dimostrato re Carlo che, dopo aver rivelato di soffrire di un ingrossamento alla prostata, le ricerche sull'argomento hanno visto un'impennata sul sito web ufficiale del servizio sanitario britannico. Si spera anche che il sovrano possa essere un esempio per spingere i cittadini a fare gli esami di routine che consentono per ottenere delle diagnosi precocemente. Anche Kate Middleton potrebbe contribuire a questo nuovo volto della monarchia.