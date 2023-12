Pippa Middleton è glamour in pizzo verde: dà il via agli eventi natalizi con l’abito effetto nudo Pippa Middleton ha partecipato agli Heart Hero Awards 2023 e per l’occasione ha sfoggiato un look in pieno mood natalizio: ecco chi ha firmato l’abito di pizzo verde e gli accessori rossi a contrasto.

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kate Middleton è da sempre considerata un'icona fashion a livello internazionale, tanto da riuscire a influenzare le tendenze di stagione, ma la cosa che spesso viene dimenticata è che non è l'unica in famiglia ad avere la passione per la moda. I Windsor, però, questa volta non c'entrano niente, a farle concorrenza in fatto di stile non sono regine, principesse o duchesse ma la sorella Pippa Middleton. Il dettaglio era già stato evidente nel giorno del matrimonio con William, quando proprio quest'ultima aveva rischiato di rubare la scena alla "neo-Royal", ma è nelle ultime ore che ne ha data l'ennesima prova: ecco il look natalizio glamour e sensuale sfoggiato dalla sorella di Kate.

Chi ha firmato l'abito verde di Pippa Middleton

Ieri sera Pippa Middleton è stata tra gli ospiti speciali di un evento molto atteso a Londra, gli Heart Hero Awards 2023 che si sono tenuti alla Glaziers Hall. Trattandosi di un appuntamento pre-natalizio, la sorella di Kate non ha potuto fare a meno di sfoggiare un look a tema feste capace di mixare con eleganza glamour e sensualità. Ha incantato tutti in un abito midi in pizzo verde bosco, un modello firmato Self Portrait con la gonna a ruota alla caviglia con delle balze sugli orli, le maniche corte a palloncino e il colletto Peter Pan arricchito da un fiocco bon-ton. La sua particolarità? Il tessuto traforato ha dato vita a un iper femminile effetto vedo-non vedo (anche se sotto aveva una copertura color nude).

Abito Self-Portrait

Pippa Middleton sceglie accessori a contrasto

Nel look da serata di gala di Pippa Middleton non potevano mancare degli ulteriori accessori glamour. Ha deciso di evitare l'effetto monocromatico, preferendo un colore a contrasto ma in pieno mood natalizio, il rosso fuoco. Ha abbinato la clutch bag alle pumps col tacco alto, entrambe in camoscio total red firmato Emmy London. Capelli sciolti e ondulati, make-up appena accennato e sorriso stampato sulle labbra: la sorella di Kate è apparsa raggiante e in splendida forma. In quante si ispireranno al suo look a effetto nudo per i prossimi eventi natalizi?