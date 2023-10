Beatrice di York col marito alla serata di gala: l’abito di pizzo effetto nudo nasconde un “segreto” Beatrice di York ha partecipato all’Art Of Wishes Gala 2023 che si è tenuto ieri sera a Londra insieme al marito Edoardo Mapelli Mozzi: ecco il segreto del suo abito di pizzo azzurro dall’effetto nudo.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family inglese è molto attiva sulla scena mondana britannica e non di rado i suoi membri si mostrano in pubblico durante eventi ufficiali, meglio se istituzionali o di gala. È proprio quanto successo ieri sera all'Art Of Wishes Gala 2023, una serata di beneficenza all'insegna del glamour che si è tenuta al The OWO Raffles Hotel di Londra. Tra i numerosi invitati famosi ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto la principessa Beatrice di York, che ha colto l'occasione per sfilare mano per la mano col marito Edoardo Mapelli Mozzi. Ecco cosa ha indossato e qual è il "segreto" del suo outfit dall'effetto nudo.

L'abito di pizzo di Beatrice di York

Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati genitori per la prima volta nel 2021 ma, nonostante ciò, non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla vita mondana. Nelle ultime ore sono apparsi di fronte i riflettori in versione smagliante, dando prova del fatto che la vita "di famiglia" li ha resi ancora più uniti e affiatati. Se da un lato l'imprenditore di origini italiane ha puntato su un classico completo blu abbinato a un paio di mocassini e a una cravatta celeste, la principessa ha preferito osare con un abito di pizzo azzurro dall'effetto nude. Si tratta di un modello firmato Self-Portrait, ha la gonna a balze lunga fino alla caviglia, le maniche corte e a sbuffo, un fiocco bon-ton intorno al collo e un cinturino in tinta che segna il punto vita. La sua particolarità? È realizzato in tessuto completamente traforato ma, complice una sottoveste color nude, non lascia spazio a possibili "scandali".

Beatrice di York in Self–Portrait

La giacca in tweed della principessa Beatrice

Per completare il tutto la principessa britannica ha aggiunto un accessorio da vera lady: una giacchetta crop in tweed bianco ma con delle catene sugli orli firmata Alice+ Olivia (l'ha portata solo poggiata sulle spalle). Non sono mancati i tacchi a spillo coordinati, per la precisione un paio di pumps in camoscio azzurro di Ralph&Russo, e la clutch bag d'ordinanza, un modello bianco e blu di Anya Hindmarch. Capelli legati in un raccolto a effetto messy, orecchini di diamanti e make-up appena accennato: Beatrice di York non è forse destinata a diventare la "rivale glamour" di Kate Middleton? L'unica cosa certa è che il suo outfit azzurro è da vera e propria principessa.