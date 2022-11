Pink “ruba” l’iconico abito piume di Cher: la storia dei look agli American Music Awards 2022 Per il ritorno sul palco degli AMA Pink si è rivolta allo stilista Bob Machie e a Cher, che le hanno prestato due creazioni d’archivio leggendarie.

A cura di Giusy Dente

Pink agli AMA indossa l’abito di Cher

Un'occasione importante richiede un outfit altrettanto importante. Pink questa volta, per il ritorno agli American Music Awards a distanza di cinque anni, ha voluto puntare altissimo in quanto a look: si è rivolta al famoso stilista Bob Mackie e a Cher.

Pink torna agli AMA

La popstar ha ricevuto otto nomination agli AMA durante la sua carriera, ma non ha mai portato a casa il premio. Pink è tornata agli AMA dopo cinque anni di assenza e ha voluto farlo in grande stile. È arrivata accompagnata dal marito Carey Hart e dai loro due figli. È toccato proprio a lei aprire la cerimonia: si è esibita sulle note del suo nuovo singolo Never Gonna Not Dance Again. Poi è tornata sul palco in un secondo momento, stavolta per un tributo a Olivia Newton-John, la Sandy di Grease morta ad agosto scorso all'età di 73 anni, vincitrice di ben 10 AMA nel corso della sua carriera. Pink ha cantato proprio Hopelessly Devoted to You, la ballata dell'iconico musical del 1978. Per l'evento la cantante ha sfoggiato due creazioni scintillanti che sono due pezzi di storia della moda e del costume.

Pink agli AMA

Il significato dei look di Pink agli AMA

Bob Mackie nella sua carriera ha creato abiti per tantissime celebrities, icone della musica e del cinema: Tina Turner, Cher, Judy Garland, Whitney Houston. Ha vinto ben nove volte l'Emmy Awards e ha ricevuto tre volte la nomination agli Oscar. Tra i look passati maggiormente alla storia della moda e del costume, da lui curati, ci sono senz'altro quelli di Marilyn Monroe. Di recente si è anche negativamente espresso su Kim Kardashian: l'imprenditrice ha indossato un abito appartenuto alla diva del cinema, disegnato appositamente per lei proprio da Mackie, ma lo ha irrimediabilmente rovinato.

Pink agli AMA

Agli American Music Awards, Pink ha "preso in prestito un paio di abiti leggendari", come ha commentato su Instagram. Uno è proprio l'abito rosa nude impreziosito da piume, perline e paillettes iridescenti disegnato per il tour Here We Go Again di Cher. La diva ha regalato l'abito a Pink per cantare il tributo a Olivia Newton-John agli AMA. Pink lo ha abbinato a scintillanti décolleté nude.

in foto: scarpe Giuseppe Zanotti

L'altro è un abito dell'archivio di Mackie, l'abito Earthquake realizzato con paillettes, perline e frange multicolore. Lo ha abbinato a sandali open toe neri di Giuseppe Zanotti, con cinturino alla caviglia e cristalli su plateau e tacco chunky. Sono il modello Tarifa Jewel e sul sito ufficiale costano 1090 euro.