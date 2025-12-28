Pigiamacore, addio ai vestiti per le feste: anche le star vogliono stare in pigiama (ma è tutto un bluff)

La foto delle feste con pigiami coordinati di Paris Hilton

Diciamo addio ai ‘vestiti per le feste’, la nuova tendenza è indossare il pigiama per le fotografie di famiglia sotto l'albero di Natale. A giudicare dagli album pubblicati sui social dalle star di Hollywood, le foto con abiti di paillettes e look iper glam durante il periodo di Natale sono ormai out. Il nuovo must sono gli scatti con pigiami coordinati e tutti uguali, dove domina un mood rilassato e informale, dove le pose di chi viene immortalato sono lazy e i look sono cozy e comodi.

La foto di Natale di Demi Moore

La fotografie in pigiama a Natale è dunque l'ultima tendenza che spopola, abbiamo visto scatti simili sui profili social di celebrities come Kim Kardashian e Paris Hilton, di Demi Moore e Heidi Klum. E' finita l'epoca delle foto natalizie con pose ingessate, in cui si indossa il miglior abito delle feste per apparire al meglio? Forse sì o forse sono semplicemente cambiati i dettagli ma il concetto resta, perché guardando le immagini pubblicate dalle star durante le feste non ci troviamo dinanzi ad autoscatti o selfie sgranati e naturali, ma ammiriamo veri e propri servizi fotografici, con tanto di luci, set allestiti per l'occasione e look studiati nei minimi dettagli, con make up ed hairstyle perfetto.

Il pigiama, solo una scusa per apparire semplici e naturali?

Il pigiama è solo una scusa per apparire più naturali possibile? Forse. Senza dubbio c'è chi è più incline a creare foto "plastiche", che sembrano naturali ma che di naturale hanno poco o niente. Basti guardare le due regine dei reality show americani, Kim Kardashian e Paris Hilton, che su Instagram hanno pubblicato alcuni album ricchi di foto natalizie, in cui appaiono accerchiate dai familiari, mentre indossando pigiami dalla fantasia tartan, disegno tipico delle feste.

Kim Kardashian con la figlia nella foto di Natale

Kim Karadashian opta per pigiami rossi con disegni natalizi o con fantasia scozzese per le foto in cui posa seduta in terra in uno spazio bianco con i figli. Nelle immagini tutto appare progettato nei minimi dettagli: i capelli sono perfetti (anche quelli dei bambini), proprio come il make up impeccabile. In casa Kardashian, poi, un solo pigiama di Natale non basta: nell'album intitolato "La notte prima di Natale" ci sono almeno tre varianti natalizie. Kim nella "notte prima di Natale" ha chiesto ai pargoli di cambiare ben tre pigiami? E' più probabile che lo "shooting finto natalizio" sarà stato progettato, allestito e scattato ben prima della vigilia di Natale.

Le foto di Natale in pigiama di Kim Kardashian

Paris Hilton non usa il rosso ma sceglie anche lei la stampa scozzese, declinata in verde, per i pigiama coordinati con il marito e i figli. Anche Hilton pubblica sui social un album delle feste ben studiato, con sullo sfondo un immenso albero di Natale e i figli intenti a scorrazzare tra peluche e pacchetti di Natale.

Paris Hilton in pigiama con la famiglia

Ci sono poi le star hollywoodiane che scelgono un mood più reale e meno "plastico", stiamo parlando di Heidi Klum, che sui social pubblica uno scatto natalizio dinanzi all'albero, in cui uno "scomposto" gruppo di parenti e amici indossa il tipico pigiama delle feste.

Heidi Klum in pigiama con il marito e alcuni parenti e amici

Demi Moore segue il trend del pigiama coordinato per le feste ma il suo scatto non ha nulla di formale o impostato, la foto pubblicata sul suo profilo fa capire che l'attrice non ha chiamato uno fotografo per immortalare il gruppo di famiglia ma ha semplicemente posizionato lo smartphone per un autoscatto. Anche qui non manca però l'outfit di tendenza del momento, ovvero quel del pigiama stampato.