Phoebe Philo è ufficialmente tornata, la stilista svela la prima collezione del suo nuovo marchio Dopo una lunga attesa l’ex designer di Céline ha debuttato con il suo brand omonimo. Imponendo di nuovo il suo stile nel mondo della moda, la sua collezione è finalmente in vendita sul sito internet ufficiale.

A cura di Annachiara Gaggino

Un’immagine della campagna di Phoebe Philo

L'attesa è finita, Phoebe Philo è ufficialmente online. I fan hanno aspettato per molto tempo la data di lancio, che è stata anticipata il 2 ottobre con un video teaser per gli iscritti alla sua newsletter. Una collezione che ci si aspetta andrà sold-out in poco tempo, visto l'hype che si è creato attorno a questo drop nell'ultimo periodo che ha fatto schizzare le ricerche della sua "vecchia Céline" sui siti di rivendita online. Tutti vogliono un pezzo dell'attesissimo come-back di una stilista che nel mondo della moda ha lasciato il segno.

La collezione di Phoebe Philo

Inutile dirlo, i pezzi della collezione sono in pieno stile Phoebe Philo. La sua firma è rimasta invariata negli anni: l'eleganza minimal che ha preceduto il trend del quiet luxury, una serie di capi essenziali ma non banali in grado di vestire con semplicità senza passare inosservati.

Un’immagine della campagna di Phoebe Philo

La donna di Phoebe Philo è immersa in cappotti e giacche dalla vestibilità ampia. Look maschili resi estremamente sensuali dalle linee morbide che cadono sul copro come un abito da sera, pantaloni cargo e camicie così ampie da sembrare degli abiti caratterizzano la collezione.

Un’immagine della campagna di Phoebe Philo

Maglioni a collo alto in pieno stile "vecchia Céline" fanno commuovere i più nostalgici. Colori neutri, dal verdone al blu, dal marrone al vinaccia, il segreto è farsi notare senza essere appariscenti. Solo un rosso acceso trova spazio qua e là tra le proposte, che per la maggior parte si tengono sui toni della terra. Uno stile mannish un po' retro che omaggia quello che Phoebe Philo ha reso il suo marchio di fabbrica, il power suit che non rinuncia alla femminilità dalle linee decise e sartoriali.

Un’immagine della campagna di Phoebe Philo

Anche occhiali giganti, come quelli che ha fatto indossare alla scrittrice Joan Didion in una campagna del 2015, trovano il loro spazio nella collezione. Tra i volti della campagna del marchio anche Daria Werbowy, modella preferita dalla designer. Insomma Phoebe Philo è tornata e ha voluto farlo in grande stile, lasciando tutti a bocca aperta, dimostrando che la lontananza dal mondo della moda non ha intaccato minimamente la sua abilità, ed è pronta a riaffermarsi nel settore con il suo marchio omonimo.