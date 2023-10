Phoebe Philo, l’arrivo del marchio è ufficiale: quando verrà lanciato L’atteso come back dell’ex creativa di Celine ha finalmente una data. Dopo un’assenza di sei anni, la stilista che ha rivoluzionato il modo di vestire le donne, torna con un brand proprio.

A cura di Annachiara Gaggino

Un frame del video teaser del brand di Phoebe Philo

Il 30 ottobre è la data da segnare in agenda. Phoebe Philo farà il suo grande ritorno nel mondo della moda svelando la prima collezione del suo brand. Inizia quindi il countdown per l'evento di cui il fashion system sta parlando da mesi. Perché l'addio alle passerelle dell'ex creativa di Celine è stato troppo inaspettato, e la sua carriera troppo breve.

Phoebe Philo

Nei dieci anni di successi Phoebe Philo ha lasciato un segno indelebile, sconvolgendo il pubblico portando in scena una cosa che ai tempi non era contemplata: il minimalismo. La stilista sceglie di abbandonare i look eccentrici che dominavano le collezioni nei primi anni del Duemila, troppo patinati e surreali per essere indossati da una donna comune, facendo dell'essenziale il suo statement creativo, ispirando la futura generazione di stilisti. Non ci sarebbero stati né Daniel Lee né Sabato De Sarno, forse, se nel 2008 Phoebe Philo non avesse mostrato alle donne che la femminilità sta anche nelle linee pulite e morbide.

Un look Céline Autunno/Inverno 2016/17

La carriera di Phoebe Philo da Chloé a Céline

Phoebe Philo inizia la sua carriera da Chloé dove sostituisce l'allora creativa Stella McCartney. In cinque anni la stilista dà nuova linfa al marchio, ringiovanendolo e rendendolo più appetibile al pubblico, questo primo capitolo della sua carriera è un successo, ma si chiude nel 2006 quando decide di concedersi un periodo di riposo per dedicarsi alla famiglia. La pausa non dura molto e Philo torna agli onori della cronaca con la nomina alla direzione creativa di un'altra Maison alla ricerca di qualcuno che ne ridisegnasse i codici stilstici, Céline.

Un look Céline Aututnno/Inverno 2026/17

La nuova avventura è un trionfo e Phoebe Philo viene osannata dal pubblico. "È una donna che sa come vestire le donne", dicevano i fan. I suoi completi maschili diventano dei must have, conquistano le lavoratrici di tutto il mondo. Céline by Philo è minimal ma innovativa, elegante ma mai noiosa, semplici ma non banali. La designer è acclamata da tutto il fashion system, veste donne moderne, lavoratrici, emancipate. Propone un approccio realistico, abiti belli ma che si possano indossare facilmente dai colori neutri e non troppo vistosi, diventa il simbolo del power dressing.

Un look Céline Aututnno/Inverno 2026/17

L'addio al mondo della moda e il ritorno sulle scene

È il 2017 quando la stilista scompare, nel momento più alto della sua carriera. Saluta Céline senza dilungarsi in spiegazioni e lascia dietro di sé un vuoto creativo immenso. La Maison era all'apice del successo e quel periodo rimane un'istituzione, i pezzi firmati dalla creativa sono ancora desiderati da tutti i fashion addicted e sui siti di reselling la "vecchia Céline" rimane tra i più cercati. Un suo ritorno era nell'aria da tempo, più una speranza dei fan però, che un vero e proprio progetto della creativa. Per questo l'annuncio ufficiale di una linea tutta sua ha incontrato il favore del pubblico e l'attesa ha aumentato ulteriormente l'hype. Ora abbiamo un D-day per l'attesissimo come back. Non abbiamo molte anticipazioni su quello che Phoebe Philo porterà in scena, ma le aspettative sono sicuramente altissime.