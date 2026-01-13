Perché sulla torta di Sarah Toscano c’è scritto “Congratulazioni dottoressa” anche se non si è laureata

Sarah Toscano il 9 gennaio ha compiuto 20 anni. La giovane cantante prima ha condiviso un video su TikTok (che ha superato 2 milioni di views) e poi a distanza di qualche giorno, ha condiviso sui social con fan e follower una foto scattata durante i festeggiamenti con gli amici. La torta ha immediatamente attirato l'attenzione, perché non ha affatto l'aspetto di una torta di compleanno! Infatti ne è scaturito un vero e proprio "torta gate": ecco il motivo di tutte quelle visualizzazioni, che hanno reso virale il video. Sopra c'è una scritta misteriosa che ha scatenate reazioni contrastanti. "Congratulazioni dottoressa", infatti, è la scritta tipica della torta che si commissiona alla pasticceria quando si è in procinto di festeggiare la tanto agognata Laurea.

Sarah Toscano, quindi, si è laureata? La risposta non può che essere negativa, vista l'età della festeggiata, che attualmente sembra non sia neppure ancora diplomata. Era inscritta al Liceo Linguistico Bachelet di Abbiategrasso (in provincia di Milano), ma l'ingresso ad Amici e i progetti nel mondo della musica hanno rallentato il percorso di studi. Attualmente sembra stia prendendo il diploma da privatista, non potendo portare avanti una frequenza scolastica regolare, come quella richiesta a tutti i liceali di una scuola pubblica. La sua carriera è esplosa velocemente dopo il talent show di Maria De Filippi, ha partecipato a Sanremo, ha già in programma una serie di concerti a maggio (il suo Met Gala Tour 2026 nei club italiani).

Perché, dunque, quella scritta? Alcuni sono caduti nel tranello e si sono congratulati con lei, altri l'hanno criticata per questo scherzo, ma in realtà la torta ha un significato del tutto ironico, è una presa in giro. Non c'è di mezzo una laurea vera: potrebbe essere un modo per celebrare i risultati nella musica, un innocente sfottò verso gli haters e chi mette in giro false notizie su di lei. Oppure la torta potrebbe essere l'indizio di qualcosa di più grande. La sua community di fan, su Twitter, ne è convinta: qualcosa bolle in pentola. Sembra, infatti, che la neo 20enne in questi ultimi tempi abbia più volte fatto riferimento alla Laurea, come se fosse una sorta di parola chiave per un progetto imminente. Un modo, insomma, per stuzzicare la curiosità dei fan più attenti e accaniti.

Tra l'altro, tra i commenti alla foto di compleanno-laurea c'è anche quello del produttore Celo che si è complimentato e al cui messaggio lei nei commenti ha risposto con un "Grazie maestro". Che sia una sorta di codice tra i due, per una loro collaborazione musicale? Anche in un post Instagram dell'11 novembre la cantante si era fatta vedere con una corona d'alloro sulla testa e nel suo canale broadcast ha scritto un misterioso "Non siete pronti", come se ci fosse un annuncio imminente importante da fare. I fan sono in fermento e non vedono l'ora di saperne di più e capire una volta per tutte il significato di questa fantomatica laurea (ammesso che ci sia!).