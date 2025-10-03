Sarah Toscano come una diva: lancia il primo album Met Gala con paillettes e boa di piume
Sarah Toscano ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: dopo la vittoria di Amici nel 2023, l'esperienza a Sanremo con Amarcord nel 2024 e i milioni di streaming ottenuti su Spotify con ogni sua hit, ha lanciato il primo album. Oggi, 3 ottobre 2025, è uscito Met Gala, il disco di debutto contenente 10 brani, tra cui i già famosissimi Amarcord e Semplicemente (feat. Mida), sigla della serie Netflix Riv4li. La cantante, che di recente era stata vittima di body shaming sui social, si è presa la sua rivincita, trasformandosi in una diva hollywoodiana tra paillettes scintillanti e boa di piume.
La copertina di Met Gala di Sarah Toscano
Come ha reagito Sarah Toscano alle critiche ricevute sui social negli ultimi mesi? Buttandosi a capofitto sul lavoro. La musica è la cosa che più ama, nonché la sua "corazza" che le permette di trasformare ogni fragilità in forza. Con questo stato d'animo è nato Met Gala, l'album di debutto che segna una nuova tappa fondamentale della sua carriera. Uscito oggi, è stato accompagnato da un servizio fotografico all'insegna del glamour e dello sparkling. La cantante ha detto addio allo stile sbarazzino e iper contemporaneo che l'ha sempre contraddistinta, questa volta si è trasformata in una diva di Hollywood, posando su un patinato tappeto rosso di fronte una miriade di fotografi intenti a immortalarla.
Cosa ha indossato Sarah Toscano per il lancio del primo album
Cosa ha indossato Sarah Toscano per la copertina di Met Gala? Niente più gonnelline da tennista e colori sgargianti, ha sfoggiato un lungo abito da sera tempestato di paillettes color nude, per la precisione un modello fasciante con collo alto, maniche lunghe e una sinuosa gonna a sirena che si apre in un maxi strascico. A completare il tutto non poteva mancare un boa di piume in tinta che ha portato poggiato sulle spalle. Orecchini scintillanti, make-up con focus su bocca e guance e acconciatura raccolto con una fluente coda alta resa lunghissima dalle extension: Sarah Toscano sta crescendo e sembra essere destinata a diventare una diva contemporanea.