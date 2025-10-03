Sarah Toscano come una diva: lancia il primo album Met Gala con paillettes e boa di piume

Sarah Toscano ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: ha lanciato Met Gala, il primo album della sua carriera. Cosa ha indossato per la foto copertina?

Sarah Toscano ha raggiunto un nuovo e importante traguardo: dopo la vittoria di Amici nel 2023, l'esperienza a Sanremo con Amarcord nel 2024 e i milioni di streaming ottenuti su Spotify con ogni sua hit, ha lanciato il primo album. Oggi, 3 ottobre 2025, è uscito Met Gala, il disco di debutto contenente 10 brani, tra cui i già famosissimi Amarcord e Semplicemente (feat. Mida), sigla della serie Netflix Riv4li. La cantante, che di recente era stata vittima di body shaming sui social, si è presa la sua rivincita, trasformandosi in una diva hollywoodiana tra paillettes scintillanti e boa di piume.

La copertina di Met Gala di Sarah Toscano

Come ha reagito Sarah Toscano alle critiche ricevute sui social negli ultimi mesi? Buttandosi a capofitto sul lavoro. La musica è la cosa che più ama, nonché la sua "corazza" che le permette di trasformare ogni fragilità in forza. Con questo stato d'animo è nato Met Gala, l'album di debutto che segna una nuova tappa fondamentale della sua carriera. Uscito oggi, è stato accompagnato da un servizio fotografico all'insegna del glamour e dello sparkling. La cantante ha detto addio allo stile sbarazzino e iper contemporaneo che l'ha sempre contraddistinta, questa volta si è trasformata in una diva di Hollywood, posando su un patinato tappeto rosso di fronte una miriade di fotografi intenti a immortalarla.

Sarah Toscano come una diva

Cosa ha indossato Sarah Toscano per il lancio del primo album

Cosa ha indossato Sarah Toscano per la copertina di Met Gala? Niente più gonnelline da tennista e colori sgargianti, ha sfoggiato un lungo abito da sera tempestato di paillettes color nude, per la precisione un modello fasciante con collo alto, maniche lunghe e una sinuosa gonna a sirena che si apre in un maxi strascico. A completare il tutto non poteva mancare un boa di piume in tinta che ha portato poggiato sulle spalle. Orecchini scintillanti, make-up con focus su bocca e guance e acconciatura raccolto con una fluente coda alta resa lunghissima dalle extension: Sarah Toscano sta crescendo e sembra essere destinata a diventare una diva contemporanea.