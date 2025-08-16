Sarah Toscano dopo il body shaming risponde agli haters che la insultano per il suo corpo

"Ma come è diventata?", "Ma cosa le è successo?","Ti sei mangiata Elodie": sono solo alcuni dei commenti fatti a Sarah Toscano di recente. Ma sotto alle foto condivise su Instagram dalla cantante, sono tante le frasi di questo tenore, in cui si pone l'accento sul suo cambiamento fisico, sul suo aspetto, sulla sua immagine. Stanca di queste critiche e del costante body shaming, la 19enne ha replicato con un video su TikTok a tutte le battutine di chi le fa notare di essere ingrassata.

Sarah Toscano come Angelina Mango, Levante e Francesca Michielin

Diversi haters di recente hanno posto l'attenzione su Sarah Toscano, notando in lei un cambiamento fisico che hanno evidenziato con una serie di battutine. La cantante è finita al centro di un vero e proprio body shaming. Nulla di nuovo, purtroppo. Soprattutto online è facile imbattersi in commenti spiacevoli, fatti unicamente con lo scopo di ferire l'altra persona, sminuirla, ferirla gratuitamente chiamandone in causa il corpo (protetti rigorosamente dall'anonimato). La giovane ex allieva di Amici è solo l'ultima di un lungo elenco, l'ennesima vittima di questo sistema malato.

Di recente si è espressa sul tema Francesca Michielin, stanca di leggere veri e propri insulti sul suo conto. La cantante ha chiesto rispetto, più sensibilità, maggiore attenzione alle parole che si usano, perché si rischia di fare davvero del male, soprattutto alle persone più fragili. Come lei anche Levante si è scagliata contro chi fa con estrema facilità e leggerezza commenti sul corpo altrui, sottovalutando quanto sia pericoloso. Le conseguenze possono essere anche gravi, minando fortemente l'autostima, il benessere della persona, il rapporto con se stessa. I fan di Angelina Mango, infatti, sono intervenuti in difesa di Sarah Toscano, ricordando proprio quanto accaduto alla loro beniamina, a sua volta presa di mira sui social per l'aspetto fisico. "La sua storia non vi ha insegnato nulla, vero?" ha scritto la Fanpage ufficiale.

La replica di Sarah Toscano

Dopo alcuni giorni di silenzio, la cantante ha risposto realizzando un video per TikTok. La clip raccoglie diverse foto scattate in differenti momenti e ha come sottofondo un brano emblematico: è "Esseri umani" di Marco Mengoni, vero e proprio inno all'uguaglianza, una canzone che sottolinea l'importanza di costruire relazioni fondate sull'empatia, sull'amore e sul rispetto reciproco.

Sono le uniche armi per combattere l'odio, l'indifferenza generale e la solitudine dei giorni nostri, in cui sembra che si sia perso il valore dell'umanità. Il video termina con una raccolta di frasi di incoraggiamento ricevute in questi giorni, in cui certamente la 19enne ha dovuto fare i conti con tanta cattiveria, ma anche numerose dimostrazioni di affetto e sostegno. "Sei la più bella del mondo non mollare", "Sei perfetta così come sei" sono solo alcuni dei commenti.